WMO, El Nino'nun 2026 sonunda zirve yapıp 2027'de riskleri artıracağını bildirdi - Son Dakika
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WMO, El Nino'nun 2026 sonunda zirve yapıp 2027'de riskleri artıracağını bildirdi

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WMO, El Nino\'nun 2026 sonunda zirve yapıp 2027\'de riskleri artıracağını bildirdi
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WMO, El Nino'nun hızla güçlendiğini ve kayıtlara geçen en sıcak 2 ayın geride kaldığını bildirdi. WMO'dan Castellan, etkilerin iklime duyarlı sektörlerde görüldüğünü, olayın 2026 sonunda zirve yapıp 2027 başında Güney Yarımküre'de riskleri artıracağını söyledi.

DÜNYA Meteoroloji Örgütü (WMO), sıcaklık artışına neden olan El Nino hava olayının hızla güçlendiğini ve kayıtlara geçen en sıcak 2 ayın geride bırakıldığını duyurdu.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Ekstrem Sıcaklık Hizmetleri Teknik Danışmanı Armel Castellan ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) İnsani Yardım, Afet Eylemi ve Sağlık Acil Durumları Müdahaleleri Birimi Başkanı Teresa Zakaria, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında El Nino hava olayının sağlık ve iklim üzerindeki etkilerine ilişkin açıklamada bulundu. Castellan, deniz yüzeyi sıcaklıklarının rekor seviyelerde seyrettiğini söyleyerek, "El Nino hızla güçleniyor ve kayıtlara geçen en sıcak 2 ayı geride bıraktık. El Nino'nun etkileri iklime duyarlı sektörlerde görüldü ve giderek artacak. Bu olayın yıl sonuna doğru zirve yapmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

El Nino'nun bazı bölgelerde normalin üzerinde yağışa neden olabileceğini belirten Castellan, "Her El Nino olayı birbirinden farklıdır. Etkisi bölgeye ve mevsime göre değişir. Bu El Nino, halihazırda rekor kıran sıcaklıklarla birleşmiş durumda. Bu olay 2026'nın sonlarında zirveye ulaştığında Güney Yarımküre'nin büyük bir kısmı ile Güney Afrika, Güney Amerika ve Avustralya, 2027'nin ilk aylarında en sıcak mevsimlerine girmiş olacak. Mevsimsel sıcaklıkların El Nino'nun etkisine eklenmesi, kuraklık, orman yangınları, duman ve bunların yol açtığı hava kirliliği risklerini artıracak" diye konuştu.

Kaynak: DHA
SağlıkÇevreDünyaSon Dakika

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