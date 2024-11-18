Yeni Delhi\'de Hava Kirliliği Tehlikeli Seviyeye Ulaştı

HİNDİSTAN'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kirliliği seviyesi tehlikeli boyutlara ulaştı.
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kalitesinin son dönemin en kötü düzeyinde olduğu belirtildi. Hava kirliliği nedeniyle okulların kapatılmasına ve inşaat çalışmalarının durdurulmasına karar verildi.
Hava Kalitesi Endeksi (AQI) verileri, Yeni Delhi'de milyonlarca insanın sağlığını tehdit eden hava kirliliği seviyesinin son ölçümlerde 481 olarak kaydedildiğini ve 'aşırı şiddetli' kategorisine çıktığını gösterdi.
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