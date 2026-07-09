(ANKARA) - Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 savaş uçağı, eğitim uçuşu sırasında meydana gelen arıza nedeniyle Zakintos Adası'na acil iniş yaptı. Pilotun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, yetkililer uçağın iniş takımlarında meydana gelmiş olabileceği değerlendirilen arızanın nedenini araştırıyor.
Son Dakika › Dünya › Yunan F-16'sı Acil İniş Yaptı - Son Dakika
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