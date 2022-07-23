Yunan yanıyor! Midilli Adası'ndaki orman yangını evlere sıçradı - Son Dakika
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Yunan yanıyor! Midilli Adası'ndaki orman yangını evlere sıçradı

23.07.2022 21:51
Yunan yanıyor! Midilli Adası'ndaki orman yangını evlere sıçradı

Midilli Adası'nın Vatera Bölgesi'nde bu sabah çıkan orman yangınının bir köye sıçraması sonucu bazı evler hasar gördü. Yunan Silahlı Kuvvetleri'nin de söndürme çalışmalarına katıldığı belirtilirken, bölgenin coğrafi nitelikleri ve sık orman yapısı nedeniyle yangınla mücadelenin zorlaştığı açıklandı.

Yunan basınındaki haberlere göre, kontrol altına alınamayan yangın, geniş ormanlık alanın bulunduğu Vrisa Bölgesi'ne doğru yayılmaya başladı. Havadan ve karadan devam eden söndürme çalışmalarına Yunan Silahlı Kuvvetleri de destek verdi. İhtiyaç halinde yerleşim alanlarının denizden tahliyesi için Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Birimleri de hazır hale getirildi.

Yangın söndürme çalışmalarında hafif yaralanan bir itfaiye görevlisi Sağlık Merkezinde tedavi altına alındı.

MERİÇ BÖLGESİİNDEKİ YANGIN DEVAM EDİYOR

Öte yandan Yunanistan'ın Meriç Bölgesindeki Sofulu beldesinde perşembe çıkan yangın henüz kontrol altına alınamadı.

Çevre ve Enerji Bakanlığı Orman Genel Müdürü Vangelis Gudufas yaptığı açıklamada, Lira Barajı yakınlarında başlayıp Dadia Ormanı Milli Parkı'na ulaşan yangın için "çok zor ve farklı bir durum" yorumunda bulundu.

Dadia Ormanı Milli Parkı'nın ekolojik açıdan önemine değinen Gudufas, bölgenin coğrafi nitelikleri ve sık orman yapısı nedeniyle yangınla mücadelenin zorlaştığını aktardı.

Avrupa Birliği (AB) sınırları içinde belirlenmiş bir doğal çevre koruma ağı olan Natura 2000'e dahil olan Dadia Ormanı Mili Parkı, Balkanlar, Avrupa ve Asya'ya ait birçok bitki ve hayvan türüne de ev sahipliği yapıyor. Park, aynı zamanda çok sayıda kuş turunun göç yolu üzerinde yer alıyor.

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Kaynak: AA

Midilli Adası, Yunanistan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yunan yanıyor! Midilli Adası'ndaki orman yangını evlere sıçradı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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