Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in açıklamaları iki ülke arasındaki gerilimi arttıracak: Tehditlere müsamaha göstermeyeceğiz - Son Dakika
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Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in açıklamaları iki ülke arasındaki gerilimi arttıracak: Tehditlere müsamaha göstermeyeceğiz

06.07.2022 00:28

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ABD'de F-16 lobisi yapması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Artık benim için Miçotakis diye biri yok. Bundan sonrasını kendi düşünsün." sözleri gerilimi artırmıştı. Miçotakis'dan gerilimi daha da artıracak sözler geldi. Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Miçotakis, Türkiye'nin saldırgan davranışlarda bulunduğunu iddia ederek "Egemenliğimize ve toprak bütünlüğümüze yönelik herhangi bir tehdide müsamaha göstermeyeceğiz." dedi.

Ege'deki adalar üzerinden Türkiye'nin haklarını görmezden gelerek uluslararası hukuku hiçe sayan Yunanistan, provokasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Fransa'nın Strazburg kentinde yer alan Avrupa Parlamentosu'nda konuşma yapan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Türkiye'yi hedef aldı.

"HERHANGİ BİR TEHDİDE MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ"

Miçotakis, Avrupa Birliği'nin sorunları önleme ve sorun çıkaranları engelleme yükümlülüğüne sahip olduğunu söyledi. Yunan basını bu açıklamayı 'Türkiye'ye üstü kapalı gönderme' olarak yorumlarken Miçotakis, Türkiye ile ilgili son dönemdeki gerilime ilişkin "Yunanistan, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik herhangi bir tehdide müsamaha göstermeyecektir" ifadelerini kullandı.

"YUNANİSTAN, BARIŞTAN YANA"

Ege'de uluslararası hukuka hiçe sayan davranışlar sergileyen Yunanistan'ın Başbakanı, ülkesinin barıştan ve uluslararası hukuktan yana olduğunu iddia etti.

"UKRAYNA SAVAŞI DÖNÜM NOKTASI"

Miçotakis, Ukrayna savaşının Avrupa'nın yolunda bir dönüm noktası olduğunu ve Avrupa'nın, yarın benzer olaylara karşı tedbir alması gerektiğini vurguladı.

NE OLMUŞTU?

Yunan Başbakan Miçotakis, ABD Kongresi'nde konuşma yaparak Kıbrıs'ta iki devletli çözümü kabul etmeyeceklerini belirtmiş ve Türkiye'ye ABD'nin F-16 satışı yapmamasını ima etmişti. Miçotakis'in Türkiye karşıtı sözleri Amerikalı temsilciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bunun üzerine "Artık benim için Miçotakis diye biri yok. Bundan sonrasını kendi düşünsün. Kimlerle görüşecek, kimlere üs kurduracaksa kurdursun" demişti. Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmadan hemen önce yaptığı açıklamada, "İkili bir görüşmeyi benim Miçotakis ile yapmam mümkün değil, bitti o iş kapattık kapıyı. Bundan sonra kendilerine çeki düzen verecekler, ondan sonra bakacağız" şeklinde konuşmuştu.

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Avrupa Birliği, Yunanistan, Türkiye, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in açıklamaları iki ülke arasındaki gerilimi arttıracak: Tehditlere müsamaha göstermeyeceğiz - Son Dakika


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