Yunanistan\'da Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Dördüncü Tura Kaldı

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YUNANİSTAN Parlamentosu'ndaki üçüncü tur cumhurbaşkanı seçiminde adaylardan hiçbiri yeterli oya ulaşamadığı için seçim dördüncü tura kaldı.

Yunanistan Parlamentosu'nda, görev süresi martta dolacak Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'nun yerine gelecek ismin belirlenmesi amacıyla üçüncü kez seçim yapıldı. Seçime iktidar partisi Yeni Demokrasi'nin adayı Kostantinos Tasulas, ana muhalefet partisi Panhelenik Sosyalist Hareket'in (PASOK) adayı Tasos Yaniçis, Radikal Sol İttifak'ın (SYRIZA) adayı Luka Kaçeli ve Zafer Partisi adayı Kostas Kiryaku katıldı. Tasulas 160 oyla birinci olurken, Kaçeli 40, Yaniçis 34, Kiryaku 14 oy aldı. Çekimser oy kullananların sayısı ise 52 oldu.

Adaylar, 300 sandalyeli mecliste cumhurbaşkanlığı için üçüncü turda yeterli oy sayısı 180'e ulaşamayınca, seçim dördüncü tura kaldı.

Anayasa gereğince dördüncü turun 12 Şubat'ta düzenlenmesine karar verildi.