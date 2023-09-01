Yunanistan'daki Yangınlar Edirne'ye Yaklaşıyor - Son Dakika

Yunanistan'daki Yangınlar Edirne'ye Yaklaşıyor

Yunanistan\'daki Yangınlar Edirne\'ye Yaklaşıyor
Son Güncelleme: 01.09.2023 09:51

Yunanistan'da günlerdir devam eden yangınlar, Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı sınır köylerine kadar yaklaşıyor. Yangının büyüklüğü Türkiye tarafındaki köylerden görülebiliyor.

Yunanistan'da günlerdir devam eden yangınlar, Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı sınır köylerine kadar yaklaştı.

Yunanistan Dedeağaç'ta çıkan yangınlar 16'ncı gününde büyük oranda kontrol altına alınsa da bölgede yer yer yeniden alevler yükseliyor. Batı Trakya bölgesinde yer alan Dadia Ormanı'ndaki yangın devam ederken, yangının büyüklüğü Türkiye tarafındaki köylerden görülebiliyor. Yaklaşık 16 gündür devam eden orman yangını Türkiye-Yunanistan sınır hattında ilerleyişini sürdürüyor. Rüzgarın da etkisiyle zaman zaman ürkütücü boyuta ulaşan alevler, Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı sınır köylerden de görülebiliyor. Yangının devam ettiği bölgenin karşısında yer alan Meriç'in Küplü beldesinde, yangının büyüklüğü gözler önüne serildi.

"Sofulu beldesine doğru yaklaşmakta"

Yangınlar nedeniyle tedirgin olduklarını belirten Küplü Beldesi Belediye Başkanı Gökmen Altay, "Yunanistan'da iki haftadır süren yangınlar güneyden kuzeye doğru ilerleyerek çeşitli noktalarda kendini hissettirdi. Şu anda Kadıdondurma köyümüzün karşısındaki Sofulu beldesine doğru yaklaşmakta. Oradaki insanların Allah yardımcısı olsun. Bu yangının bir an önce Yunanistan hükümeti tarafından söndürülmesini biz de istiyoruz. Çünkü buradaki ormanlar bizlerin de canı ciğeri" dedi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya Yunanistan'daki Yangınlar Edirne'ye Yaklaşıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunanistan'daki Yangınlar Edirne'ye Yaklaşıyor - Son Dakika
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