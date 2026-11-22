Zanzibar Nungwi'de çıkan yangın 6 otel ile 40'tan fazla iş yerine zarar verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zanzibar'a bağlı Nungwi'de çıkan yangında 6 otel ve 40'tan fazla iş yeri hasar gördü. Ekmek fırınından kaynaklandığı bildirilen yangında can kaybı yaşanmadı ve yetkililere göre çok sayıda kişi tahliye edildi.
TANZANYA'nın Zanzibar bölgesine bağlı Nungwi'de çıkan yangında 6 otel ve çok sayıda iş yeri hasar gördü.
Tanzanya'nın turistik bölgesi Zanzibar'a bağlı Nungwi'de çıkan yangında 6 otel ve 40'tan fazla işletmenin zarar gördüğü belirtildi. Ekmek fırınından kaynaklandığı bildirilen yangında can kaybı yaşanmadığı aktarıldı. Yetkililer, kısa sürede büyüyen yangında çok sayıda kişinin tahliye edildiğini duyurdu.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?