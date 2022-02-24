Zelenski: AB'den Rusya'ya yeni yaptırımlar geliyor - Son Dakika
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Zelenski: AB'den Rusya'ya yeni yaptırımlar geliyor

24.02.2022 19:51
Zelenski: AB'den Rusya'ya yeni yaptırımlar geliyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Avrupa Birliği'nden (AB) Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların yolda olduğunu açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Avrupa Birliği'nden (AB) Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların yolda olduğunu açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştüğünü ifade eden Zelenski, "AB'den Rusya'ya karşı ek sert yaptırım paketi geliyor. Tüm detayları Emmanuel Macron ile tartıştık. Rusya'nın SWIFT ile bağlantısının kesilmesini, Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturulmasını ve saldırganı durdurmak için diğer etkili adımların atılmasını talep ediyoruz" dedi.

KUBELA'DAN DA 'SWIFT' TALEBİ

Öte yandan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Bu konuda diplomatik olmayacağım. Rusya'nın SWIFT'den men edilmesi gerektiğinden şüphe duyan herkes, masum Ukraynalı erkek, kadın ve çocukların kanının ellerinde olacağını anlamalıdır. SWIFT'i ile Rusya bağlantısını kesin" ifadelerini kullandı.


Zelenski: AB'den Rusya'ya yeni yaptırımlar geliyor
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Emmanuel Macron, Avrupa Birliği, Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Zelenski: AB'den Rusya'ya yeni yaptırımlar geliyor - Son Dakika


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