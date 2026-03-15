Zelenskiy: Rusya\'nın Saldırıları Artıyor

15.03.2026 15:55
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından, Rusya'nın Ukrayna'ya son bir haftada düzenlediği hava saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu. Rus ordusunun bu sürede ülkesine 86 füze, 1530'dan fazla güdümlü bomba ve 1770 insansız hava aracı (İHA) fırlattığını kaydeden Zelenskiy, "Bu füzelerin her biri, yaptırımları aşmak için Rusya'ya tedarik edilen en az 60 yabancı bileşeni içeriyor. Eğer dünya, Avrupa ve Orta Doğu'da aynı anda balistik saldırılara karşı hava sahasını kapatacak yeterli hava savunma araçlarına sahip değilse, Rusların elinden, fabrikalarında füze üretme imkanını almalıyız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

