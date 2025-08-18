Zelenskiy: Rusya Ödüllendirilmemeli

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Moskova'nın savaştaki rolü nedeniyle ödüllendirilmemesi gerektiğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından, Rus güçlerinin Ukrayna'nın Harkiv kentinde düzenlediği saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını 'gösterişli' ve 'alaycı' olarak tanımlayarak, "Rusya bu savaşa katılımı nedeniyle ödüllendirilmemelidir. Savaş sona erdirilmelidir ve 'Dur' sözünü duyması gereken Moskova'dır" ifadelerini kullandı.

Bugün ABD'nin başkenti Washington'da yapılacak toplantıyı anımsatan Zelenskiy, paylaşımında "Şu anda Ruslar, Harkiv, Zaporijya, Sumy bölgesi ve Odessa'ya saldırıyor, konut binalarını ve sivil altyapımızı yok ediyor" dedi.

Zelenskiy, Ukrayna'nın yanı sıra İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Finlandiya, Avrupa Birliği (AB) ile NATO liderlerinin de görüşmeye katılacağını kaydederek, herkesin 'onurlu bir barış' ve 'güvenlik' istediğini belirtti. Rusya'nın sivilleri 'kasten' hedef aldığını aktaran Zelenskiy, hayatını kaybeden kişilerin ailelerine ve sevdiklerine başsağlığı diledi.