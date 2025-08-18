Zelenskiy: Rusya Ödüllendirilmemeli - Son Dakika
Dünya

Zelenskiy: Rusya Ödüllendirilmemeli

Zelenskiy: Rusya Ödüllendirilmemeli
18.08.2025 17:09
Ukrayna Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın savaş suçları nedeniyle ödül almaması gerektiğini vurguladı.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Moskova'nın savaştaki rolü nedeniyle ödüllendirilmemesi gerektiğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından, Rus güçlerinin Ukrayna'nın Harkiv kentinde düzenlediği saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını 'gösterişli' ve 'alaycı' olarak tanımlayarak, "Rusya bu savaşa katılımı nedeniyle ödüllendirilmemelidir. Savaş sona erdirilmelidir ve 'Dur' sözünü duyması gereken Moskova'dır" ifadelerini kullandı.

Bugün ABD'nin başkenti Washington'da yapılacak toplantıyı anımsatan Zelenskiy, paylaşımında "Şu anda Ruslar, Harkiv, Zaporijya, Sumy bölgesi ve Odessa'ya saldırıyor, konut binalarını ve sivil altyapımızı yok ediyor" dedi.

Zelenskiy, Ukrayna'nın yanı sıra İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Finlandiya, Avrupa Birliği (AB) ile NATO liderlerinin de görüşmeye katılacağını kaydederek, herkesin 'onurlu bir barış' ve 'güvenlik' istediğini belirtti. Rusya'nın sivilleri 'kasten' hedef aldığını aktaran Zelenskiy, hayatını kaybeden kişilerin ailelerine ve sevdiklerine başsağlığı diledi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Zelenskiy: Rusya Ödüllendirilmemeli - Son Dakika

16:54
Memura zam pazarlığında son dönemeç: Gözler saat 18.30’a çevrildi
Memura zam pazarlığında son dönemeç: Gözler saat 18.30'a çevrildi
15:32
Bakan Tekin’in ’’Yasak’’ uyarısına rağmen okullarda ’’Bağış’’ zulmü sürüyor
Bakan Tekin'in ''Yasak'' uyarısına rağmen okullarda ''Bağış'' zulmü sürüyor
