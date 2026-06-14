Zelenskiy: Savaşın geldiği yere dönmek mantıklı - Son Dakika
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Zelenskiy: Savaşın geldiği yere dönmek mantıklı

Zelenskiy: Savaşın geldiği yere dönmek mantıklı
14.06.2026 13:38
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Zelenskiy, Rusya’ya müzakereler önerdiklerini ama saldırıların sürdüğünü belirtti.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Rusya yönetimine müzakereler için mümkün olan tüm formatları önerdik ve tek yanıt, saldırıların devam etmesi ve genişletilme girişimleri oldu. Savaşın geldiği yere dönmesi mantıklı" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'daki hedeflere hava saldırıları düzenlemeyi sürdürdüklerini bildirdi. Rusya'nın Yaroslavl bölgesindeki petrol tesisine saldırı gerçekleştirdiklerini kaydeden Zelenskiy, bu tesisin Ukrayna sınırından yaklaşık 700 kilometre uzaklıkta yer aldığını aktardı. Zelenskiy, "Rusya'nın Tula bölgesindeki 'Azot' adını taşıyan kimya fabrikasına saldırı düzenlendi. Bu fabrika patlayıcı maddelerin üretimi için önemli. Dün akşamdan itibaren Rusya'daki 6 havaalanında hava trafiği kısıtlamaları uygulandı ve Rusya'nın 28 bölgesinde hava alarmı ilan edildi" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Ukrayna'da Rusya'nın işgal ettiği bölgelerde Rus ordusuna ait altyapıya da saldırı düzenlediklerini vurgulayarak, "Rusya yönetimine müzakereler için mümkün olan tüm formatları önerdik ve tek yanıt, saldırıların devam etmesi ve genişletilme girişimleri oldu. Savaşın geldiği yere dönmesi mantıklıdır. Ukrayna'nın barışa ihtiyacı var" değerlendirmesini yaptı.

Rus ordusunun da Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarını sürdürdüğünü söyleyen Zelenskiy, Rusya'nın son bir haftada 1920 silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile 1790 güdümlü bomba ve 17 füze kullanarak ülkesine saldırılar düzenlediğini belirtti. Zelenskiy, "Bu Rus terörüne karşı savunmamızı güçlendirmek için müttefiklerimizle görüşmelere hazırlanıyoruz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Diplomasi, Güvenlik, Politika, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Zelenskiy: Savaşın geldiği yere dönmek mantıklı - Son Dakika

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