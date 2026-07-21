Işın Yılmaz, EBSO'da Kadın Temsilini Güçlendirecek - Son Dakika
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Işın Yılmaz, EBSO'da Kadın Temsilini Güçlendirecek

Işın Yılmaz, EBSO\'da Kadın Temsilini Güçlendirecek
21.07.2026 20:07
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Işın Yılmaz, EBSO Meclis Başkan Yardımcılığı için aday olduğunu ve kadın temsilini vurguladı.

2009 yılından bu yana dört dönemdir EBSO Meclisinde görev yapan ve son üç dönemdir Meclis Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Işın Yılmaz, adaylık kararını EBSO 15. Meslek Komitesinin ortak kararı doğrultusunda aldığını söyledi.

“KADIN TEMSİLİ GÜÇLENMELİ"

EBSO Meclis Başkan Yardımcısı Işın Yılmaz, mevcut EBSO Meclisinde yalnızca iki kadın üyenin bulunduğuna dikkat çekerek, kadınların iş dünyasının karar mekanizmalarında daha güçlü biçimde temsil edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kadınların oda ve meslek kuruluşlarında yalnızca üye olarak değil, yönetici ve başkan adayı olarak da sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirten Yılmaz, “EBSO gibi köklü kurumlarda kadınların daha fazla temsil edilmesi gerektiğine inanıyorum. Kadınların yalnızca üyelik düzeyinde değil, karar mekanizmalarında ve başkanlık makamlarında da yer alması gerekiyor. Bu adaylığın genç kadın sanayicilere ve gelecek kuşaklara cesaret vermesini önemsiyorum” dedi.

İŞ DÜNYASINDA  UZUN YILLARA DAYANAN DENEYİM 

2008 yılında Ege İş Kadınları Derneği’nin (EGİKAD) kurucu başkanlığını üstlenen Işın Yılmaz, iş dünyasını temsil eden çok sayıda sivil toplum kuruluşunda da aktif görev aldı. BASİFED Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, TÜRKONFED Yönetim Kurulu üyeliği ve TÜRKONFED İş Dünyasında Kadın Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulunan Yılmaz, sektörel derneklerin çalışmalarına da katkı sundu. Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulunda görev yapan Yılmaz, uzun süre İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Yönetim Kurulunda da yer aldı.

Halit Tunç/İzmir

Kaynak: Haber Platformu

Sivil Toplum, Ekonomi, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Ege Bölgesi Sanayi Odası Işın Yılmaz, EBSO'da Kadın Temsilini Güçlendirecek - Son Dakika

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