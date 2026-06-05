Anı Kitap Kafe öğrencilerle buluştu - Son Dakika
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Anı Kitap Kafe öğrencilerle buluştu

Anı Kitap Kafe öğrencilerle buluştu
05.06.2026 12:54  Güncelleme: 12:59
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Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, 19 Mayıs Anadolu Lisesi bünyesinde oluşturulan Anı Kitap Kafe, öğrencilerin okuma kültürünü geliştirmek amacıyla düzenlenen törenle açıldı.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, 19 Mayıs Anadolu Lisesi bünyesinde oluşturulan Anı Kitap Kafe, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Öğrencilerin kitaplarla daha fazla vakit geçirmesini ve okuma kültürünün gelişmesini amaçlayan proje, ilçe protokolü ve eğitim camiasının katılımıyla hayata geçirildi.

Açılış töreninde konuşan Okul Müdürü Birol Kağıt, Anı Kitap Kafe'nin öğrenciler için sadece bir okuma alanı değil, aynı zamanda fikir alışverişinde bulunabilecekleri ve sosyal etkileşim kurabilecekleri bir yaşam alanı olarak tasarlandığını söyledi. Kağıt, projenin hayata geçirilmesinde önemli katkıları bulunan İsmail Anıl Şenol'a teşekkür ederek desteklerinden dolayı memnuniyetini ifade etti.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi. Davetliler daha sonra öğrencilerle birlikte kitapları inceleyerek sohbet etti. Renkli tasarımı ve samimi atmosferiyle dikkat çeken Anı Kitap Kafe'nin, öğrencilerin kitapla olan bağını güçlendirmesi ve okulun kültürel yaşamına katkı sunması hedefleniyor.

Öğrencilerin ders dışındaki zamanlarını verimli değerlendirebilecekleri yeni yaşam alanının, okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasına da destek olması bekleniyor.

Açılış programına 19 Mayıs Kaymakamı Haluk Şimşek, Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol, okul müdürleri, daire amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Katılımcılar, okulun zemin katında oluşturulan ve öğrencilerin kitaplarla buluşacağı sıcak ortamı gezerek kafe hakkında bilgi aldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Anı Kitap Kafe öğrencilerle buluştu - Son Dakika

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