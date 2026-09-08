2026-DGS yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı
ÖSYM, 27 Ağustos-3 Eylül'de tercihleri alınan 2026-DGS yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Adaylar sonuçlara, ÖSYM'nin resmi sitesinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2026 Dikey Geçiş Sınavı'nın (2026-DGS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 27 Ağustos- 3 Eylül tarihleri arasında tercihleri alınan 2026 Dikey Geçiş Sınavı'nın (2026-DGS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin resmi sitesinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Eğitim › 2026-DGS yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?