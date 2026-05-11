2026 Öğretmen Yer Değiştirme Duyurusu
2026 Öğretmen Yer Değiştirme Duyurusu

11.05.2026 19:41
Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 yılı için öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvurularını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kadrolu öğretmenlerin 2026 yılı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme duyurusu yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin 2026 yılı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri öğretmenlerin tercihleri, ilan edilen kontenjanlar ve hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Duyuru kapsamında yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin 31 Aralık 2026 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmaları şartı aranıyor.

Başvurular 14-20 Mayıs tarihleri arasında yapılacak

Sözleşmeli öğretmenlikten kadroya geçen öğretmenlerin 31 Aralık 2026 tarihi itibarıyla sözleşmeli ve kadrolu toplam dört yıllık çalışma süresini tamamlamış olmaları gerekiyor. Hizmet puanlarının hesabında başvurunun son günü olan 20 Mayıs tarihi esas alınacak. Başvurular, 14-20 Mayıs tarihleri arasında son gün saat 16.00'ya kadar yapılabilecek. Öğretmenler, görev yapmak istedikleri ildeki eğitim kurumları arasından en fazla 40 eğitim kurumu tercihinde bulunabilecek. Atama işlemleri, ilan edilen kontenjanlar dahilinde öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak, hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacak. Atama sonuçları 22 Mayıs tarihinde personel.meb.gov.tr adresinde ilan edilecek. - ANKARA

