23 Nisan Etkinlikleri İçin Toplantı - Son Dakika
14.04.2026 09:11
Aydın'da okul müdürleri, 23 Nisan etkinliklerini planlamak üzere bir araya geldi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yapılan toplantıda okul müdürlerinin katılımı ile 23 NisanUlusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda düzenlenecek etkinlikler planlandı.

Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde eğitim-öğretim faaliyetlerini yürüten resmi İlkokul Okul Müdürleri ile toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, eğitim süreçlerine ilişkin genel değerlendirmelerin yanı sıra, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen "Maarifin Kalbinde Çocuk - Nisan Etkinlikleri" ele alındı. Bakanlık tarafından hazırlanan 23 Nisan etkinlikleri kapsamında yürütülen çalışmaların önemi vurgulanırken, öğrencilerin bu anlamlı güne aktif katılım sağlamalarının değeri üzerinde duruldu.

Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, Maarif Modeli ve "Köklerden Geleceğe" anlayışı çerçevesinde yürütülen eğitim çalışmalarının; öğrencilerin milli ve manevi değerlerle yetişmesine, akademik ve sosyal yönden donanımlı bireyler olarak geleceğe hazırlanmasına katkı sunduğu ifade edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

