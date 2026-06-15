24 Kasım İlkokulu Açıldı

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez ile birlikte 24 Kasım İlkokulu binasının açılış törenine katıldı.

24 Kasım İlkokulu bahçesinde düzenlenen programda Vali Yılmaz, öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende öğrenciler tarafından hazırlanan halk oyunları gösterisi ile müzikli dans gösterisi büyük beğeni topladı. Programda konuşan Vali Yılmaz, eğitimin bir milletin geleceğini şekillendiren en önemli unsur olduğunu belirterek, eğitime yapılan her yatırımın aslında ülkenin yarınlarına yapılan yatırım anlamı taşıdığını ifade etti. İlkokul çağının çocukların karakterlerinin şekillendiği, bilgiyle tanıştıkları ve hayata ilk adımlarını attıkları dönem olduğuna dikkat çeken Vali Yılmaz, bu nedenle eğitim ortamlarının nitelikli ve güvenli olmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Eskişehir'in eğitim ve kültür alanında Türkiye'nin örnek şehirlerinden biri olduğunu kaydeden Vali Yılmaz, "Çocuklarımızın en iyi şartlarda eğitim alabilmesi için devletimiz tüm imkanlarını seferber etmektedir. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz 24 Kasım İlkokulu da çağın ihtiyaçlarına uygun fiziki yapısı ve eğitim altyapısıyla öğrencilerimizin akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerine önemli katkılar sağlayacaktır." dedi. Öğretmenlerin toplumun geleceğini inşa eden en önemli değerlerden biri olduğunu ifade eden Vali Yılmaz, okulun adını taşıdığı 24 Kasım'ın da öğretmenlere duyulan saygı ve vefanın anlamlı bir göstergesi olduğunu belirtti. Vali Yılmaz, çocukların yetişmesinde emeği bulunan tüm öğretmenlere ve velilere teşekkür etti. Konuşmasının bir bölümünde öğrencilere de seslenen Vali Yılmaz, "Merak edin, kitap okuyun, öğretmenlerinizi dikkatle dinleyin. Bugün bu sıralara otururken hayatınızın en önemli yolculuklarından birine başlıyorsunuz. Öğrenmek, insana kendini keşfettiren ve dünyayı daha güzel bir yer haline getiren en büyük güçtür. Sizler geleceğin bilim insanları, mühendisleri, öğretmenleri, sanatçıları ve devlet adamları olacaksınız. Bizim bütün gayretimiz sizlere daha güzel bir gelecek hazırlayabilmek içindir" ifadelerini kullandı.

Yapılan duanın ardından Vali Yılmaz ve protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi kesilerek okul resmen hizmete açıldı. - ESKİŞEHİR