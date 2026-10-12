5 EBYÜ akademisyeni Stanford\'un 2026 listesine girdi, 3\'ü kariyer boyu etkide de var

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinden (EBYÜ) 5 akademisyen, Stanford Üniversitesi'nden Prof. Dr. John P. A. Ioannidis ve ekibi tarafından hazırlanan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" 2026 listesinde yer aldı.

Elsevier'in Scopus verileri kullanılarak hazırlanan ve 7 Ekim 2026'da yayımlanan listede, EBYÜ'den Prof. Dr. Yunus Babacan, Prof. Dr. Cüneyt Türkeş, Prof. Dr. Halis Süleyman, Doç. Dr. Okan Mert Katipoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Tahir Huyut, "Yıllık Etki" kategorisinde gösterildi.

Prof. Dr. Yunus Babacan, Prof. Dr. Cüneyt Türkeş ve Prof. Dr. Halis Süleyman, "Kariyer Boyu Etki" kategorisinde de listede yer alarak iki ayrı değerlendirmede başarı elde etti.

Bilim insanlarının 20 ana bilim alanı ve 174 alt alanda değerlendirildiği çalışmada, atıf sayıları, h-indeksi, ortak yazarlığa göre düzeltilmiş hm-indeksi ve birleşik gösterge (c-score) gibi ölçütler dikkate alındı.

Kariyer boyu etki değerlendirmesinde 2025 yılı sonuna kadarki veriler, yıllık etki kategorisinde ise 2025 yılında alınan atıflar esas alındı.

Üniversiteden 5 akademisyenin listede yer almasının, kurumun bilimsel üretkenliği ve uluslararası akademik görünürlüğü açısından önemli bir başarı olduğu belirtildi.