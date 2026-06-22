ADÜ Anaokulu'nda Mezuniyet Sevinci - Son Dakika
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ADÜ Anaokulu'nda Mezuniyet Sevinci

ADÜ Anaokulu\'nda Mezuniyet Sevinci
22.06.2026 11:00
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Minik öğrencilerin yılsonu gösterisi ve kep töreni, aileler ve davetlilerle coşkuyla kutlandı.

ADÜ Anaokulu, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının tamamlanması dolayısıyla yılsonu gösterisi ve kep töreni gerçekleştirildi. Minik öğrencilerin sahnelediği renkli gösteriler, aileler ve davetliler tarafından büyük ilgiyle izlendi.

Program kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan dans, müzik ve çeşitli sahne performansları izleyicilerle buluşurken, yıl boyunca edindikleri bilgi ve becerileri sergileyen minikler, salonda duygu dolu anlar yaşattı. Velilerin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte çocukların heyecanı ve mutluluğu görülmeye değerdi.

Gösterilerin ardından mezun olan öğrenciler için kep töreni düzenlendi. Minik mezunlar, kep atarak okul öncesi eğitimlerini tamamlamanın sevincini yaşarken, aileleri de bu özel anlara tanıklık etti.

Program, toplu fotoğraf çekimi ve iyi dileklerin paylaşılmasıyla sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etkinlik, Kültür, Eğitim, Müzik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim ADÜ Anaokulu'nda Mezuniyet Sevinci - Son Dakika

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