Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Times Higher Education Interdisciplinary Science Rankings 2027 sıralamasında 801-1000 bandında yer alarak uluslararası alanda önemli bir başarı elde ederken, Ege Bölgesi'nde ise 7. sırada yer aldı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan Interdisciplinary Science Rankings 2027 sıralamasında dünyanın ilk 1000 üniversitesi arasına girdi. THE tarafından Schmidt Science Fellows iş birliğiyle hazırlanan sıralamada dünya genelinde bin 349 üniversite değerlendirildi. ADÜ, değerlendirme sonucunda 801-1000 bandında yer alırken Türkiye'den sıralamaya giren 103 üniversite arasında da yerini aldı. Üniversite, Ege Bölgesi sıralamasında ise 7. oldu. Geçtiğimiz yıl sıralamaya ilk kez dahil olan ADÜ, ikinci yılında bölgesel konumunu güçlendirdi. Üniversite, Ege Bölgesi'nde sıralama bandını yükselten iki üniversiteden biri olarak öne çıktı.

Süreçler kategorisinde 19 basamak yükseldi

Sıralamanın alt göstergelerinde de başarı kaydeden ADÜ, Türkiye genelinde Process (Süreçler) kategorisinde 32., Inputs (Girdiler) kategorisinde 63. ve Outputs (Çıktılar) kategorisinde 79. sırada yer aldı. Üniversite, özellikle Process kategorisinde geçen yılki 51. sıradan bu yıl 32. sıraya yükselerek 19 basamak ilerleme kaydetti.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, elde edilen başarının bilimsel araştırma kapasitesini geliştirme, disiplinler arası çalışmaları destekleme ve uluslararası görünürlüğü artırma hedefleri doğrultusunda yürütülen çalışmaların sonucu olduğunu belirtti. Disiplinler arası araştırmaların günümüzün karmaşık sorunlarına yenilikçi çözümler üretilmesinde önemli rol oynadığını ifade eden Kent, üniversitenin araştırma altyapısını güçlendirmeye ve uluslararası bilimsel iş birliklerini artırmaya devam edeceğini kaydetti. Kent, başarının elde edilmesinde emeği bulunan akademik ve idari personele teşekkür ederek ADÜ'nün önümüzdeki yıllarda uluslararası sıralamalarda daha ileri noktalara ulaşacağına inandığını ifade etti.