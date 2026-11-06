Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü saldırıda öğretmen Demir toprağa verilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü saldırıda öğretmen Demir toprağa verilecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar\'da 8 kişinin öldüğü saldırıda öğretmen Demir toprağa verilecek
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Afyonkarahisar İhsaniye'de 8 kişinin öldüğü silahlı saldırıda öğretmenler Hilal Mete ve Ayşe Sena Demir de hayatını kaybetti. Ayşe Sena Demir'in cenazesi bugün öğlen Muratpaşa Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmenler Hilal Mete ve Ayşe Sena Demir eğitim camiasını yasa boğdu. Bu canice saldırıda yaşamını yitiren tüm vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Memur-Sen Antalya İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, yaşanan acıya ilişkin yaptığı açıklamada bu ve bunun gibi şiddet olaylarının ve saldırıların her türüne karşı ortak mücadele çağrısında bulundu.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı, eğitim camiasında derin üzüntü oluşturdu. Saldırıda yaşamını yitiren öğretmenlerden fen bilimleri öğretmeni Ayşe Sena Demir'in cenazesi, bugün öğlen vakti Muratpaşa Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Memur-Sen Antalya İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, yaşanan saldırının toplumun tamamını derinden yaraladığını belirterek şiddete karşı birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı verdi.

"Şiddete karşı hep birlikte durmalıyız"

Eğitimcilerin görevlerini yerine getirirken şiddet ve saldırı tehdidiyle karşı karşıya kalmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Miran, eğitim kurumlarının güvenliğinin toplumun ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Şiddetin hiçbir gerekçeyle meşrulaştırılamayacağını belirten Miran, toplumsal huzurun korunması ve benzer acıların bir daha yaşanmaması için herkesin sorumluluk alması gerektiğine dikkat çekti.

Miran, eğitimcilere yönelik şiddetin yalnızca öğretmenleri değil, öğrencileri, aileleri ve bütün toplumu etkilediğini belirterek eğitim camiasının güvenli çalışma ortamlarına kavuşmasının önemini vurguladı.

"Öğretmenlerimizin acısı hepimizin acısıdır"

Hayatını kaybeden öğretmenlerin öğrencilerine ve mesleklerine duydukları sevgiyle hatırlanacağını ifade eden Miran, yaşanan kayıpların eğitim camiasında büyük bir boşluk bıraktığını dile getirdi.

Şiddete karşı sessiz kalınmaması gerektiğini belirten Miran, toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi ve eğitimcilerin korunması konusunda ortak hareket edilmesi çağrısında bulundu. Miran, açıklamasını şu mesajla tamamladı:

"Afyonkarahisar'da yaşanan hain saldırıda hayatını kaybeden öğretmenlerimize ve tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Şiddetin hiçbir türünü kabul etmiyoruz. Öğretmenlerimize, eğitim çalışanlarımıza ve hiçbir vatandaşımıza yönelik şiddet normalleştirilemez. Şiddete karşı toplumun bütün kesimleri olarak birlik içinde hareket etmeli, dayanışmamızı büyütmeliyiz. Benzer acıların bir daha yaşanmaması en büyük temennimizdir. Hayatını kaybeden öğretmenlerimizin ailelerinin ve tüm eğitim camiamızın başı sağ olsun."

Kaynak: İHA
MuratpaşaAyşe SenaGüncelEğitimAfyonSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bütün köy yasta Öldürülen öğretmenlerin okulunda ders başı yapılamadı Bütün köy yasta! Öldürülen öğretmenlerin okulunda ders başı yapılamadı
Saniyeler içinde küle döndü “Ölümün de hayırlısı“ dedirten olay Saniyeler içinde küle döndü! "Ölümün de hayırlısı" dedirten olay
İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi! Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış
Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de... Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de...
Şampiyonlar Ligi şampiyonuydu Şimdi üniversite sıralarında Şampiyonlar Ligi şampiyonuydu! Şimdi üniversite sıralarında
Ve PFDK, Emre Belözoğlu kararını duyurdu Ve PFDK, Emre Belözoğlu kararını duyurdu
13:05
8 kişinin öldüğü katliamda kahreden detay Kızının öldüğünü televizyondan öğrendi
8 kişinin öldüğü katliamda kahreden detay! Kızının öldüğünü televizyondan öğrendi
13:03
8 kişinin katili dehşet anlarını ifadesinde tek tek anlattı Öğretmenleri öldürmeden önce süre vermiş
8 kişinin katili dehşet anlarını ifadesinde tek tek anlattı! Öğretmenleri öldürmeden önce süre vermiş
13:00
8 kişilik katliamda öğretmene yürek yakan veda Eşinin feryatları kahretti
8 kişilik katliamda öğretmene yürek yakan veda! Eşinin feryatları kahretti
12:35
Fatma Betül’ün 15 Eylül’deki paylaşımın bakın Önce övdü, sonra vurgun yaptı
Fatma Betül'ün 15 Eylül'deki paylaşımın bakın! Önce övdü, sonra vurgun yaptı
11:43
Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasıyla bir ilk yaşandı
Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasıyla bir ilk yaşandı
10:32
İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış
İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi! Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 13:36:36. #.0.3#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü saldırıda öğretmen Demir toprağa verilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android