Akdeniz Üniversitesi QS Sıralamasında Yer Aldı - Son Dakika
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Akdeniz Üniversitesi QS Sıralamasında Yer Aldı

19.06.2026 13:33
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Akdeniz Üniversitesi, 2027 QS Dünya Üniversiteleri Sıralamasında 1401+ bandında yer aldı.

Akdeniz Üniversitesi, Quacquarelli Symonds (QS) tarafından hazırlanan 2027 Dünya Üniversiteleri Sıralamasında dünyanın en iyileri arasında yer aldı.

Akdeniz Üniversitesi, dünyanın önde gelen uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından Quacquarelli Symonds (QS) tarafından hazırlanan 2027 Dünya Üniversiteleri Sıralamasında dünyanın en iyileri arasına girdi. QS Dünya Üniversite Sıralaması 2027 sonuçlarına göre Akdeniz Üniversitesi, 1401+ bandında yer alarak küresel sıralamadaki konumunu güçlendirerek sürdürdü. Akdeniz Üniversitesi, son yıllarda gerçekleştirdiği akademik ve kurumsal çalışmaların etkisiyle birçok göstergede dikkat çekici iyileşme kaydetti.

9 gösterge değerlendirildi

Quacquarelli Symonds (QS) tarafından akademik itibar, işveren itibarı, öğretim üyesi başına atıf, uluslararası öğretim elemanı oranı, uluslararası öğrenci oranı, uluslararası araştırma ağı, istihdam çıktıları ve sürdürülebilirlik göstergelerini temel alarak hazırladığı 2027 Dünya Üniversiteler Sıralamasını yayımladı. Dünya genelinde 106 ülke ve bölgeden 1504 üniversitenin değerlendirildiği sıralamada Türkiye'den toplamda 25 üniversite sıralamaya girdi.

Araştırma ve iş birliklerinde güçlü artış

Quacquarelli Symonds (QS) tarafından hazırlanan 2027 Dünya Üniversiteleri Sıralamasında Akdeniz Üniversitesi'nin en güçlü gelişim alanlarından biri uluslararası araştırma ağı oldu. Sıralama, Akdeniz Üniversitesi'nin bu alandaki puanını son yıllarda önemli ölçüde artırarak küresel iş birliklerini güçlendirdiğini ortaya koydu.

Sürdürülebilirlikte önemli sıçrama

Akdeniz Üniversitesi, Quacquarelli Symonds (QS) tarafından hazırlanan 2027 Dünya Üniversiteleri Sıralamasında sürdürülebilirlik alanında da bir önceki seneye göre artan bir performans sergileyerek sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda yürüttüğü çalışmaların uluslararası düzeyde karşılık bulduğunu gösterdi.

İstikrarlı küresel görünürlük

Akdeniz Üniversitesi, 2022'den bu yana QS dünya sıralamalarında kesintisiz yer almayı sürdürerek uluslararası görünürlüğünü istikrarlı biçimde koruyan üniversiteler arasında yer aldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Akdeniz Üniversitesi, Türkiye, Eğitim, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Akdeniz Üniversitesi QS Sıralamasında Yer Aldı - Son Dakika

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