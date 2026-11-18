ALES/3 giriş belgeleri 18 Kasım 14.00'ten itibaren erişime açıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ÖSYM, 29 Kasım'da yapılacak ALES/3'ün bina ve salon atamalarının tamamlandığını, giriş belgelerinin 18 Kasım 14.00'ten itibaren erişime açıldığını duyurdu. Adaylar belgelerine AİS'ten T.C. kimlik numarası ve şifreyle ulaşabilecek; sınav günü 10.00'dan sonra binalara alınmayacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 3'ün (ALES/3) sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, "29 Kasım tarihinde uygulanacak ALES/3'e başvuran adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini 18 Kasım tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir. 29 Kasım tarihinde uygulanacak ALES/3 sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İHA
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