ALES Sonuçları Açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) açıklandığını duyurdu.

ÖSYM, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "10 Mayıs 2026 tarihinde uygulanan 2026-ALES/1 değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 5 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi. - ANKARA