Altıntaş\'ta mesleki eğitimin güçlendirilmesi çalışmaları

14.04.2026 09:40
Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuba Sinan, mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve öğrencilerin iş gücüne daha donanımlı bireyler olarak katılımını desteklemek amacıyla Şehit Polis Elvan Özbay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında öğretmenlerle bir araya gelen Müdür Sinan, mesleki eğitimin önemi, sektörle uyumlu becerilerin kazandırılması ve öğrencilerin uygulamalı eğitim süreçlerinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Okuldaki çalışmalar hakkında bilgi alan Sinan, öğrencilerin hem mesleki yeterliliklerini artırmalarına hem de üretken bireyler olarak iş gücüne katılmalarına katkı sağlayacak öneri ve tavsiyelerini paylaştı.

Ayrıca "Hızlı Çıkış Projesi" kapsamında öğrencilerin akademik gelişimlerinin desteklenmesi, YKS başarısının artırılması ve yükseköğretim süreçlerine daha bilinçli ve hazırlıklı bireyler olarak katılmalarına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi alan Sinan, bu doğrultuda değerlendirmelerde bulundu.

Ziyarete, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Serdar Koyuncu ve Kübra İşbilen Gökce de eşlik etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

