Anadolu Üniversitesi'nden Mikro Yeterlilik Programı - Son Dakika
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Anadolu Üniversitesi'nden Mikro Yeterlilik Programı

16.06.2026 11:04
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Anadolu Üniversitesi, beceri odaklı eğitimle öğrencilere dijital rozetler ve sertifikalar sunuyor.

Anadolu Üniversitesi, yükseköğretimde beceri odaklı ve esnek öğrenme anlayışını güçlendirecek Mikro Yeterlilik Programlarını hayata geçiriyor. Öğrencilerin iş dünyasında ihtiyaç duyulan güncel yetkinlikleri kazanmasını amaçlayan sistem, kısa süreli eğitimlerle edinilen bilgi ve becerilerin dijital rozetler ve doğrulanabilir belgelerle kayıt altına alınmasını sağlıyor.

Mikro Yeterlilik Programları sayesinde öğrenciler yalnızca diploma sahibi olmakla kalmayacak, aynı zamanda sahip oldukları somut becerileri de belgeleyebilecek. Ölçme ve değerlendirme süreçlerinden başarıyla geçen öğrenciler, kazandıkları yeterlilikleri güvenli dijital cüzdan altyapısı üzerinden saklayabilecek ve başta LinkedIn olmak üzere profesyonel platformlarda paylaşabilecek.

Öğrenci kendi öğrenme rotasını oluşturabilecek

Yeni sistem, öğrencileri yalnızca müfredatı takip eden pasif bireyler olmaktan çıkararak kariyer hedefleri doğrultusunda kendi öğrenme yolculuklarını şekillendirmelerine imkan tanıyor. Anadolu Üniversitesi öğrencileri veri güvenliği, yapay zeka etiği veya telif hakları, dijital içerik üretimi, sosyal medya analitiği ve veri okuryazarlığı gibi konularda mikro yeterlilikler kazanabilecek. Bu sayede yükseköğretimde tek tip öğrenci profili anlayışının yerini, öğrencilerin ilgi alanları ve kariyer hedeflerine göre oluşturdukları kişisel yetkinlik portföyleri alacak.

Diplomayı tamamlayan beceri portföyü

İş dünyasında adayların yalnızca mezun oldukları bölüme değil, sahip oldukları somut becerilere de önem veriliyor. Anadolu Üniversitesinin geliştirdiği sistemle öğrenciler ana programlarının yanında veri okuryazarlığı, yapay zeka destekli akademik yazım, siber güvenlik farkındalığı ve ruh sağlığı okuryazarlığı gibi alanlarda eğitim alarak yetkinliklerini belgeleyebilecek. Kazanılan mikro yeterlilikler QR kod ile doğrulanabilen dijital rozetler aracılığıyla paylaşılabilecek ve öğrencilerin becerilerini görünür hale getirecek.

24 AKTS'ye kadar muafiyet ve erken mezuniyet imkanı

Mikro Yeterlilik Programlarının dikkat çeken özelliklerinden biri de akademik kazanımların ders yüküne yansıtılabilmesi. Yükseköğretim Kurulu düzenlemeleri ve üniversite senatosu tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda, tanınan kurumlardan alınan ve AKTS karşılığı belirlenen mikro yeterlilikler seçmeli ders yükümlülüklerinin yerine sayılabilecek. Öğrenciler bu kapsamda 24 AKTS'ye kadar seçmeli derslerini mikro yeterliliklerle karşılayabilecek, ders yüklerini azaltabilecek ve uygun şartları sağlamaları halinde mezuniyet süreçlerini öne çekebilecek. Üniversite bünyesinde oluşturulan Mikro Yeterlilik İnceleme Komisyonu ise başvuruları değerlendirerek uygun bulunan öğrenme kazanımlarının öğrenci bilgi sistemine ve transkriptlere işlenmesini sağlayacak.

Yaşam boyu öğrenme kültürüne katkı

Mikro Yeterlilik Programları yalnızca öğrenciler için değil, mezunlar ve çalışanlar için de sürekli öğrenme fırsatı sunuyor. Böylece yükseköğretimde diploma odaklı ve uzun süreli eğitim anlayışından; beceri odaklı, modüler, doğrulanabilir ve yaşam boyu öğrenmeyi destekleyen yeni bir modele geçiş hedefleniyor. Anadolu Üniversitesi, öğrencilerini kariyer hedefleri doğrultusunda yetkinliklerini geliştirmeye ve Mikro Yeterlilik Programlarının sunduğu fırsatlardan yararlanmaya davet ediyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Anadolu Üniversitesi, Teknoloji, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Anadolu Üniversitesi'nden Mikro Yeterlilik Programı - Son Dakika

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