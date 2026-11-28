Anadolu Üniversitesi projesiyle liselilere yeşil dönüşüm aktarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de yürütülen ECO-HRM Jean Monnet Modülü Projesi kapsamında liselerde buluşmalar yapıldı. Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Seda Tekeli, öğrencilere ekolojik dönüşümün çalışma hayatı ve geleceğin mesleklerine etkilerini anlattı.
Eskişehir'de yürütülen Jean Monnet Modülü Projesi kapsamında düzenlenen okul ziyaretlerinde, lise öğrencilerine ekolojik dönüşümün çalışma yaşamına ve geleceğin mesleklerine etkileri anlatıldı.
Anadolu Üniversitesi tarafından yürütülen ve Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün paydaşı olduğu "ECO-HRM: Ekolojik Dönüşüm İçin Yeşil İnsan Kaynakları Yönetimi" Jean Monnet Modülü Projesi kapsamındaki okul ziyaretleri sürüyor. Bu çerçevede Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Ahi Evran Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Firuz Kanatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrencilerle buluşmalar gerçekleştirildi.
Programlara katılan Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi ve proje yürütücüsü Doç. Dr. Seda Tekeli, ekolojik dönüşümün çalışma hayatına ve geleceğin mesleklerine etkileri hakkında bilgi verdi. Buluşmalarda öğrencilerle sürdürülebilirlik, çevresel sorumluluk ve yeşil becerilerin önemi paylaşılırken, gençlerin yeşil dönüşüm sürecindeki rolüne dikkat çekildi.
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