Arapça Sınavı Yeniden Başlatılıyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, "Dört temel dil becerilerini ölçen Arapça sınavı tekrar hayata geçecek. Bu sınav da okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini ölçen uluslararası geçerliliğe sahip olacak" dedi.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Ankara Esenboğa Elektronik Sınav Merkezi'nde düzenlenen programda kurumun dijital dönüşüm çalışmaları ve uluslararası dil sınavlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. ÖSYM'nin yalnızca Türkiye'nin ihtiyaçlarına yönelik değil, uluslararası ölçekte de etkili olacak yeni sınav uygulamaları geliştirdiğini ifade eden Ersoy, bu kapsamda Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP), Elektronik Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı (e-YDTS) ve Dört Beceri Temelli Arapça Sınavı için çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Dört Beceri Temelli Arapça Sınavı'nın hazırlıklarının devam ettiğini dile getiren Ersoy, bu uygulamanın en geç bu ayın sonunda veya temmuzun başında hayata geçirmeyi hedeflediklerini ifade etti. 2026 yılı sınav takviminde dört ayrı e-TEP uygulamasının yer aldığını aktaran Ersoy, sınavın yurt dışı eğitim, akademik başvuru ve kariyer süreçlerinde kullanılabilecek bir yeterlik belgesi olmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi.

ÖSYM'de dijital dönüşüm sürüyor

ÖSYM'nin dijitalleşme çalışmalarına da değinen Ersoy, 2022 yılına kadar yalnızca dil sınavlarının elektronik ortamda uygulandığını, 2023 yılından itibaren ise Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (EUS), STS Eczacılık, Gelir Uzman Yardımcılığı ve Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı sınavları, STS Öğretmenlik ve Sayıştay Eleme Sınavı gibi birçok sınavın elektronik ortama taşındığını söyledi.

"Elektronik sınav merkezimiz 5 bin kapasitelidir"

Esenboğa Elektronik Sınav Merkezi'nin büyük bir kapasiteye sahip olduğunu belirten Ersoy, "Bildiğiniz gibi elektronik sınav merkezimiz 5 bin kapasiteli, dünyanın kapalı en büyük elektronik e-sınav merkezidir. Biz burada bugün Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (STS) sınavımızı yapacağız. Biz sınavlarımızı daha çok dil sınavları için yapıyorduk. Ben 2022 yılında göreve geldim. Göreve gelene kadar sadece dil alanında YDS ve YÖKDİL sınavlarımız vardı. Dünya da zaten dijitalleşiyor. Dijitalleşmeyle beraber biz adaylarımıza alternatif sınav imkanı oluşturma bağlamında yeni sınavlarımızı dijital sınava geçirdik. Bununla ilgili hepimizin bildiği senede 17 adet e-YDS ve e-YÖKDİL sınavlarını yapıyorduk" diye konuştu.

"Farklı alanlarda da sınavlarımızı yapmaya başladık"

Göreve geldikten sonra birçok alanda sınav yapmaya çalıştıklarını dile getiren Ersoy, "Biz göreve geldikten sonra artık farklı alanlarda da sınavlarımızı yapmaya başladık. Eczacılıkta Uzmanlık Sınavımız (EUS), STS Eczacılık Sınavımız, bugün yapacağımız STS Öğretmenlik, Tarım Bakanlığı Sınavı ve Sayıştay Sınavlarını artık e-Sınav şeklinde yapıyoruz. Hedefimiz bundan sonra belli sayının altındaki sınavları e-Sınav şeklinde hayata sokabilmektir. Aslında adaylarımıza ilerleyen zamanlarda farklı sınav alternatif imkanları sunabilmek. İstanbul'da 500 kapasiteli bir e-Sınav merkezimiz var. İzmir'de 150 kapasiteli yaklaşık bir sınav merkezi ve Adana'da da 350 sınav kapasiteli bir merkezimiz var. Biz yenilik olarak Türkiye'nin dil alanında devrim niteliğinde olan bir yeni sınavı da hayata soktuk. Hepimizin bildiği gibi bu sene 4'üncüsünü yaptık. Bu sınava Electronic-Test of English Proficiency (E-TEP) adını verdim. Bir dili bilmek demek sadece okuduğunu anlamak demek değildir. Okuduğunu anlamanın yanında dinleyebilmek, dinlediğini anlamaktır" şeklinde konuştu.

"Dört temel dil becerileri ölçen Arapça sınavı da tekrar hayata geçecek"

ÖSYM'nin uluslararası markasını yükseltecek bir Arapça sınavını hayata geçireceklerini aktaran Ersoy, "Bir sonraki hedefimiz de şubat ayında ilk çalışmalarını başlattığımız, bu ayın sonunda veya önümüzdeki ayın başında ilk pilot sınavını yapacağımız Arapça sınavımızdır. Dört temel dil becerilerini ölçen Arapça sınavı da tekrar hayata geçecek. Bu sınav da okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini ölçen uluslararası geçerliliğe sahip olacak. Türkiye'de ve dünyada uluslararası geçerliğe sahip bir Arapça sınavı yok. İnşallah ÖSYM'nin uluslararası marka ve kalitesini kullanarak bir Arapça sınavını hayata sokacağız. Çünkü stratejik konumumuz gereği bizim bu alanda da bu sınavımızı yapmamız lazım" dedi. - ANKARA