Ardahan\'da İlköğretim Haftası töreni yapıldı, 14 bin 898 öğrenci ders başı yaptı

Ardahan'da 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla İlköğretim Haftası kapsamında tören düzenlendi.

Ardahan Merkez'e bağlı Sulakyurt İlkokulu ve Ortaokulu'nda düzenlenen törende konuşan Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla öğrencilerle bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Eğitimde öğretmen ve velilere önemli görevler düştüğünü belirten Yamlı, şöyle devam etti:

"2026-2027 eğitim öğretim yılına merhaba demenin mutluluğunu hep beraber yaşayalım istedik. Burada sizinle bu heyecana ortak olmak istedik. Eğitimle ilgili bir şeyler yapılacaksak, ya da memleket ile ilgili bir adım atacaksak, gelişeceksek bundaki en önemli temel taşı öğretmenlerimizdir. Sizlerin gerek ilimde gerekse ahlakta öğrencilerimizi güzel bir noktaya getireceğinize inancımız tamdır" dedi.

Ardahan İl Milli Eğitim Müdürü Kenan Kaya da bugün itibarıyla il genelinde 14 bin 898 öğrenci ve bin 195 öğretmenin bin 229 derslikte yeni eğitim öğretim yılına başladığını belirtti.

Kaya, "Yeni umutların, yeni hedeflerin ve yeni başlangıçların heyecanını taşıdığımız 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasının mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün Ardahan il genelinde 14 bin 898 öğrenci ve bin 195 öğretmenin bin 229 derslikte yeni eğitim öğretim yılına merhaba diyoruz. Bizler biliyoruz ki eğitim sadece bilgiyi aktarmak değil, insanı bütün yönleriyle geleceğe hazırlamaktır. Çocuklarımızın akademik başarılarının yanında öncelikle milli ve manevi değerlerine bağlı, düşünen, sorgulayan, üreten, sorumluluk sahibi, erdemli bireyler olarak yetiştirmektir" dedi.

Program, öğrencilerin şiir okumaları ve gösterileriyle sona erdi.