Aydıntepe'de Trafik Eğitimi
Aydıntepe'de Trafik Eğitimi

14.05.2026 10:46
Öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi, trafik kuralları ve güvenli geçiş öğrenildi.

Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Aydıntepe'de öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi. Eğitimde, trafik işaretleri, yaya geçidi kullanımı, trafik ışıkları ve güvenli geçiş kuralları öğrencilere anlatıldı.

Aydıntepe İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından hazırlanan etkinlikte öğrencilere, genel trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Öğrenciler, okul bahçesinde oluşturulan trafik parkurunda akülü araçlarla uygulama yaparak, kuralları deneyimleme imkanı buldu. Polis ekipleri, trafikte dikkat edilmesi gereken konuları öğrencilerin anlayabileceği şekilde örneklerle anlatarak, yaya geçidi kullanımı, trafik ışıkları ve güvenli geçiş kuralları hakkında öğrencileri detaylı bir şekilde bilgilendirdi. Öğrenciler, hem trafik işaretlerini tanıdı hem de güvenli hareket etme konusunda deneyim kazandı.

Programa Aydıntepe Kaymakamı Ertuğrul Bayram, Aydıntepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Bilgin, İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlik, uygulamalı eğitimin ardından toplu fotoğraf çekimiyle tamamlandı. - BAYBURT

Kaynak: İHA

