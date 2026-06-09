Bafra'da Yıl Sonu Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Bafra'da Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Bafra\'da Yıl Sonu Sergisi Açıldı
09.06.2026 14:29
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Bafra Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisini düzenledi, minikler halk oyunlarıyla gösteri yaptı.

Samsun'un Bafra ilçesinde Mehmet Yıldız Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından hazırlanan yıl sonu sergisi, düzenlenen törenle ziyaretçilere açıldı.

Halk Eğitimi Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen program, minik öğrencilerin sergilediği halk oyunları gösterisiyle başladı. Etkinlikte eğitmenlerin hazırladığı halk müziği dinletisi de katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Geleneksel hale getirilen yıl sonu sergisinin açılışında konuşan Mehmet Yıldız Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hacı Avcı, kurum olarak ilçenin ihtiyaç duyduğu her alanda kurs açma sorumluluğu ve bilinciyle hareket ettiklerini belirtti.

Kurs çeşitliliğini artırarak daha fazla kursiyere ulaşmayı hedeflediklerini ifade eden Avcı, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temelinde yer alan bilgiyle birlikte beceri, değer ve yetkinlik kazandırma anlayışı doğrultusunda hayat boyu öğrenmeyi destekleyen çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu sergide yer alan eserler de öğrenmenin yaşam boyu devam eden değerli bir süreç olduğunun en güzel göstergesidir" dedi.

Konuşmanın ardından Kaymakam Mustafa Altınpınar ve protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek serginin açılışı gerçekleştirildi. El emeği göz nuru ürünlerin yer aldığı sergi, vatandaşların beğenisine sunuldu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Bafra'da Yıl Sonu Sergisi Açıldı - Son Dakika

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