Bandırma’da ilköğretim haftası coşkuyla kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bandırma’da ilköğretim haftası coşkuyla kutlandı

Bandırma’da ilköğretim haftası coşkuyla kutlandı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması ve İlköğretim Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması ve İlköğretim Haftası dolayısıyla program düzenlendi. Öğrencilerin şiirler okuduğu ve zeybek gösterisi sunduğu programda, eğitimin önemi vurgulandı.

İlköğretim Haftası etkinlikleri, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen çelenk sunma töreniyle başladı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kutlama programı, Şehit Süleymanbey İlkokulu'nda devam etti. Programa Bandırma Kaymakamı Recep Öztürk, Belediye Başkanı Dursun Mirza, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, eğitimin yalnızca bilgi kazandırmakla sınırlı olmadığını belirterek karakter, hayal ve gelecek inancının da şekillendirildiğini söyledi. Aslan, akademik başarıların yanı sıra güvenli okul ortamları ve okul-aile iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Bandırma'nın LGS ve YKS başta olmak üzere bilim, sanat, teknoloji ve spor alanlarında elde ettiği başarılarla gurur duyduklarını belirten Aslan, eğitimdeki başarıyı daha ileri taşımak için çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

Şehit Süleymanbey İlkokulu Müdürü Naci Öntemel ise okulun çocuklar için ikinci bir yuva olduğunu vurgulayarak yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından öğrenciler şiirler okudu, zeybek gösterisi sundu. Ayrıca 4. sınıf öğrencileri tarafından ana sınıfı ve 1. sınıf öğrencilerine "Hoş Geldiniz" çiçekleri takdim edildi.

Kaynak: İHA

Balıkesir, Bandırma, Kültür, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Bandırma’da ilköğretim haftası coşkuyla kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ters şeride giren alkollü tır sürücüsü dehşet saçtı 2 ölü, 1 yaralı Ters şeride giren alkollü tır sürücüsü dehşet saçtı! 2 ölü, 1 yaralı
5 yıl boyunca ağrı kesici kullandı, böbreklerini kaybetti Hayatını eşinin bağışladığı böbrek kurtardı 5 yıl boyunca ağrı kesici kullandı, böbreklerini kaybetti! Hayatını eşinin bağışladığı böbrek kurtardı
Faili meçhuller güncel teknolojiyle mercek altında İşte aydınlatılan dosya sayısı Faili meçhuller güncel teknolojiyle mercek altında! İşte aydınlatılan dosya sayısı
Araç sahipleri dikkat Bagajınızda bunlar yoksa cezası var Araç sahipleri dikkat! Bagajınızda bunlar yoksa cezası var
Limanı ayağa kaldıran baskın Plastik atıklardan 3,9 ton kokain çıktı Limanı ayağa kaldıran baskın! Plastik atıklardan 3,9 ton kokain çıktı
Bilal Erdoğan’dan Diyarbakır’da ’Terörsüz Türkiye’ mesajı: Herkesin elini taşın altına koyması lazım Bilal Erdoğan'dan Diyarbakır'da 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Herkesin elini taşın altına koyması lazım

14:39
Sevdiğim Sensin dizisinin senaristine tepki var: Kendine gel
Sevdiğim Sensin dizisinin senaristine tepki var: Kendine gel
14:10
İstanbul’da döviz bürosu savaş alanına döndü: 2 ölü, 2 yaralı
İstanbul'da döviz bürosu savaş alanına döndü: 2 ölü, 2 yaralı
14:10
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
14:00
Tarlada 6 lira, makbuzda 28 lira Fiyat oyununun belgesi savcılık soruşturmasında çıktı
Tarlada 6 lira, makbuzda 28 lira! Fiyat oyununun belgesi savcılık soruşturmasında çıktı
13:27
Uçak kalktı geliyor İşte Trabzonspor’un yeni hocası
Uçak kalktı geliyor! İşte Trabzonspor'un yeni hocası
13:25
Daha 17 yaşındaydı Eve gelen ailesi korkunç manzarayla karşılaştı
Daha 17 yaşındaydı! Eve gelen ailesi korkunç manzarayla karşılaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2026 14:55:13. #7.13#
SON DAKİKA: Bandırma’da ilköğretim haftası coşkuyla kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement