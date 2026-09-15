Bandırma’da ilköğretim haftası coşkuyla kutlandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması ve İlköğretim Haftası dolayısıyla program düzenlendi. Öğrencilerin şiirler okuduğu ve zeybek gösterisi sunduğu programda, eğitimin önemi vurgulandı.

İlköğretim Haftası etkinlikleri, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen çelenk sunma töreniyle başladı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kutlama programı, Şehit Süleymanbey İlkokulu'nda devam etti. Programa Bandırma Kaymakamı Recep Öztürk, Belediye Başkanı Dursun Mirza, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, eğitimin yalnızca bilgi kazandırmakla sınırlı olmadığını belirterek karakter, hayal ve gelecek inancının da şekillendirildiğini söyledi. Aslan, akademik başarıların yanı sıra güvenli okul ortamları ve okul-aile iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Bandırma'nın LGS ve YKS başta olmak üzere bilim, sanat, teknoloji ve spor alanlarında elde ettiği başarılarla gurur duyduklarını belirten Aslan, eğitimdeki başarıyı daha ileri taşımak için çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

Şehit Süleymanbey İlkokulu Müdürü Naci Öntemel ise okulun çocuklar için ikinci bir yuva olduğunu vurgulayarak yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından öğrenciler şiirler okudu, zeybek gösterisi sundu. Ayrıca 4. sınıf öğrencileri tarafından ana sınıfı ve 1. sınıf öğrencilerine "Hoş Geldiniz" çiçekleri takdim edildi.