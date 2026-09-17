Bandırmalı öğrenci Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’ni birincilikle kazandı - Son Dakika
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Bandırmalı öğrenci Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’ni birincilikle kazandı

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Bandırmalı öğrenci Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’ni birincilikle kazandı
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Bandırma’da eğitim veren M.E.B. Özel Çizgi Sanat ve Bilim Akademisi öğrencisi Mehmet Kaan Subaşı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü yetenek sınavını 100 tam puan alarak birincilikle kazandı.

Bandırma'da eğitim veren M.E.B. Özel Çizgi Sanat ve Bilim Akademisi öğrencisi Mehmet Kaan Subaşı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü yetenek sınavını 100 tam puan alarak birincilikle kazandı.

Güzel sanatlara hazırlık eğitimini akademinin kurucusu ve eğitmeni Emrah Ergen ile sürdüren Mehmet Kaan Subaşı'nın başarısı, eğitim kurumunda gurur kaynağı oldu. Yaklaşık 15 yıldır güzel sanatlara öğrenci yetiştiren Ergen, bugüne kadar 400'ün üzerinde öğrencisinin yetenek sınavlarında başarı göstererek üniversitelere yerleşmesine rehberlik etti.

Öğrencilerinin birçoğu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin farklı bölümlerinde eğitim görürken, Mehmet Kaan Subaşı'nın aynı üniversiteye birincilikle yerleşmesi, Ergen'in eğitimcilik kariyerinde bir ilk oldu.

Marmara Üniversitesi Resim Öğretmenliği mezunu olan ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında da eğitim alan Emrah Ergen, öğrencisinin başarısının kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirtti.

Mehmet Kaan Subaşı'nın başarısı, Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan tarafından da takdir edildi. Aslan, başarılı öğrenciyi makamında ağırlayarak tebrik etti ve kendisine grafik çizim tableti hediye etti.

M.E.B. Özel Çizgi Sanat ve Bilim Akademisi tarafından yapılan açıklamada, öğrencinin elde ettiği derecenin yeteneği, emeği, ailesinin desteği ve güzel sanatlara hazırlık eğitiminin ortak sonucu olduğu ifade edilerek Mehmet Kaan Subaşı, ailesi ve Kurucu Eğitmen Emrah Ergen kutlandı.

Kaynak: İHA
Mimar Sinan Güzel Sanatlar ÜniversitesiMehmet KaanEğitimSubaşıBilimSanatSon Dakika

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