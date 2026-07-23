Bartın'da 11 Ülkeden Öğrencilerle Türkçe Yaz Okulu - Son Dakika
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Bartın'da 11 Ülkeden Öğrencilerle Türkçe Yaz Okulu

Bartın\'da 11 Ülkeden Öğrencilerle Türkçe Yaz Okulu
23.07.2026 18:34
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Bartın Üniversitesi ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliğiyle düzenlenen yaz okulu programı tamamlandı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) ile Yunus Emre Enstitüsü (YEE) iş birliğinde düzenlenen "Türkçe Yaz Okulu" 11 farklı ülkeden uluslararası öğrencileri bir araya getirdi.

Bartın Üniversitesinde (BARÜ) Türk kültürü, dili, tarihi ve sanatının dünyaya tanıtılması konusunda önemli faaliyetlerde bulunan Yunus Emre Enstitüsü (YEE) iş birliğinde 2026 yılı Türkçe Yaz Okulu programı başarıyla tamamlandı. BARÜ Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) ev sahipliğinde düzenlenen üç haftalık eğitim programında 11 farklı ülkeden 12 uluslararası öğrenci Türkiye'yi, Türk kültür ve geleneklerini tanıdı. Venezuela, Arjantin, Moldova, Ürdün, Filistin, Gürcistan, Fas, Ruanda, Somali, İngiltere ve Kazakistan'dan BARÜ'ye gelen uluslararası öğrenciler, Türkçe Yaz Okulu'nda hem Türkçe dil becerilerini geliştirme hem de Bartın'ın tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Program kapsamında Amasra, Safranbolu, Zonguldak, Kurucaşile, Güzelcehisar, İnkumu ve Ulukaya Şelalesi'ne kültürel geziler gerçekleştirildi. Öğrenciler düzenlenen tekne turları, bisiklet etkinlikleri, doğa yürüyüşleri, köy kahvaltıları ve çeşitli organizasyonların yanı sıra geleneksel Türk tatlarını da deneyimleme fırsatı buldu. Eğitim faaliyetlerini sosyal ve kültürel etkinliklerle destekleyen program sayesinde katılımcılar, Türkçe dil becerilerini geliştirirken Türkiye'nin kültürel zenginliğini yakından tanıdı.

Türkçe Yaz Okulu'nun öğrencilerin Türkiye ile güçlü gönül bağları kurmalarına katkı sunduğunu ifade eden BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, "Bartın Üniversitesi olarak uluslararasılaşma vizyonumuz doğrultusunda Türkçenin ve kültürümüzün tanıtımına katkı sunmaya devam ediyoruz. Türkçe Yaz Okulu ile dünyanın farklı coğrafyalarından gelen öğrencileri Üniversitemizde buluşturduk. Öğrencilerimiz, aldıkları eğitimlerin yanı sıra Bartın'ın tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerini yerinde görme fırsatı elde etti. Kurdukları dostluklar ve edindikleri deneyimlerle ülkelerine Türkiye'nin gönüllü kültür elçileri olarak döneceklerine inanıyorum. Bu vesileyle Türkçenin ve kültürümüzün uluslararası alanda tanıtılmasına sunduğu değerli katkılar dolayısıyla Yunus Emre Enstitüsü Başkanımız Prof. Dr. Sayın Abdurrahman Aliy'e teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Bartın, Kültür, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Bartın'da 11 Ülkeden Öğrencilerle Türkçe Yaz Okulu - Son Dakika

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