Bartın Üniversitesi'nde (BARÜ) 12. Öğretmenler Günü Koşusu gerçekleştirildi.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi tarafından geleneksel hale getirilen Öğretmenler Günü Koşusu, sporun birleştirici gücüyle katılımcıları bir araya getirdi. Spor Bilimleri Fakültesi önünden başlayan koşunun heyecanına BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya ile Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Koç da ortak oldu. Rektör Akkaya, katılımcılarla birlikte koşarak Öğretmenler Günü'nün anlam ve önemine değer katan etkinliğe eşlik etti.

Etkinlikte öğretmenlik mesleğinin toplumsal önemine ve eğitimdeki değerine dikkat çekilirken, ayrıca BARÜ'de spor kültürünün geliştirilmesi ve sağlıklı yaşam bilincinin yaygınlaştırılması amaçlandı.

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, Öğretmenler Günü'nün anlam ve önemine dikkat çekerek geleneksel koşunun coşkusunu yaşamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti ve "Öğretmenler Günü koşusunu hep birlikte icra ettik. Kadınlarda birinci Arya, erkeklerde birinci Muhterem adlı öğrencimiz oldu. Bizler de bugünü öğretmenler için daha anlamlı hale getirmek amacıyla 12'ncisi düzenlenen etkinliğe destek olduk. Dekanımız Prof. Dr. Mustafa Koç olmak üzere emeği geçen herkese ve katılımcılarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Organizasyon, dereceye giren personel ve öğrencilere madalyalarının takdim edilmesiyle sona erdi.