BARÜ Bilim Kafe etkinliğinde gençlere geleceğin meslekleri anlatıldı

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Bilim Kafe etkinliğinde dijital dönüşüm ve yapay zekanın meslek seçimine etkileri, geleceğin kariyer alanları ve gençlere yol gösterecek yetkinlikler paylaşıldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) koordinasyonunda Bartın Üniversitesi (BARÜ) Bilim İletişimi Ofisi tarafından düzenlenen Bilim Kafe etkinlikleri, üniversite tercih döneminde "Geleceğin Meslekleri" teması ile gençlerle bir araya gelmeye başladı. Bu doğrultuda "Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka: Gelecekte Meslek Seçiminde Bizi Neler Bekliyor?" başlıklı ilk etkinlik, Kozcağız Belediyesi Tören Alanı'nda gerçekleştirildi. Programa Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) Türkçe Yaz Okulu kapsamında BARÜ'de bulunan uluslararası öğrenciler, gençler ve aileleri yoğun katılım gösterdi.

Belediye Başkanı Karaman: "Doğru meslek seçiminde hocalarımızın rehberliği önem taşıyor."

Programın açılış konuşmasını yapan Kozcağız Belediye Başkanı Mustafa Karaman, "Bartın Üniversitemizin geleceğin meslekleri ve üniversite seçimi hakkında bir etkinlik yapmak için Kozcağız'ı tercih etmelerinden memnun olduk. Burada anlatılacakları hep birlikte iyi dinleyelim ki çocuklarımıza tercih süreçlerinde doğru destek olalım. Anne babalara bu noktada çok dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum. Gençlerimiz hayata yeni atıldıkları için tercih döneminde farklı düşünceleri olabiliyor. Tercih dönemi çok önemli, yıllarca yapacakları mesleği seçecekler. Hocalarımıza verecekleri bilgiler için şimdiden teşekkür ediyorum." dedi.

Rektör Akkaya: "Üniversitemize geleceğin mesleklerini kazandırıyoruz."

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya ise "YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar tarafından 'Bilim her yerde' diyerek hayata geçirilen, üniversitelerde üretilen bilginin toplumla paylaşılması, insanların bu noktada bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi kapsamında bizler de bugün Kozcağız'dayız. Burada yapay zeka, biyoteknoloji, sağlık, çevre ve sürdürülebilirlik gibi geleceğin mesleklerini konuşacağız. Bartın Üniversitesi olarak geleceğin mesleklerine yönelik programları Üniversitemizde açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yapay Zeka Operatörlüğü, Yapay Zeka ve Robotik Kodlama, Tele-Sağlık Teknikerliği ve Akıllı Altyapılar Teknikerliği programlarımızla geleceğin mesleklerine önem verdiğimizi açıkça gösteriyoruz. Önümüzdeki süreçler içerisinde de yeni meslekleri Bartın'a ve Bartın Üniversitemize kazandırarak insanların burada eğitim almalarını sağlayacağız. Bu vesileyle bilim kafe etkinliklerini bir politika haline getiren YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ardından geçilen söyleşinin moderatörlüğünü İletişim Koordinatörlüğünden Öğr. Gör. Burak Ceylan yaparken "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi"nde bulunan Fen Fakültesi Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü'nden Prof. Dr. Ramazan Yılmaz konuşmacı olarak yer aldı.

Prof. Dr. Yılmaz, yapay zeka sistemlerinin işleyişini anlattı

Prof. Dr. Ramazan Yılmaz, yapay zekanın sanılanın aksine yeni bir teknoloji olmadığını, tarihsel gelişiminin uzun yıllara dayandığını belirtti. Özellikle ChatGPT gibi üretken yapay zeka uygulamalarının yaygınlaşmasıyla dijital dönüşüm sürecinin hız kazandığını ifade eden Prof. Dr. Yılmaz, "Yapay zeka veriyle çalışır. Günlük hayatta yaptığımız paylaşımlar, aramalar, verdiğimiz yanıtlar ve dijital ortamlardaki etkileşimlerimiz bu sistemleri besliyor. Toplanan veriler analiz edilerek bireylere ilgi alanlarına uygun, kişiselleştirilmiş içerik ve öneriler sunuluyor." dedi.

"Geleceğin iş dünyasında farkı yapay zekayı kullananlar oluşturacak."

Geleceğin mesleklerine yönelik değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, "Yapay zeka bazı mesleklerin dönüşmesine neden olurken bununla birlikte çok sayıda yeni meslek alanını da ortaya çıkaracak. Dünya Ekonomik Forumu da 2030 yılına kadar milyonlarca yeni iş alanının oluşacağını öngörüyor. Özellikle tarım, hayvancılık, sağlık, ebelik ve aile danışmanlığı gibi insana temasın ön planda olduğu meslekler önemini koruyacak hatta daha da değer kazanacak. Disiplinler arası yaklaşımı benimseyerek sağlık, spor, mühendislik ve sosyal bilimler gibi farklı alanlarda yapay zekadan yararlanabilen bireyler avantajlı olacak. Asıl farkı yapay zekayı kullananlarla kullanmayanlar yaşayacak." değerlendirmelerinde bulundu.

Etkinlik, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. - BARTIN