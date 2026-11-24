Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Demir mesajında, "Kıymetli Hemşerilerim, Değerli Eğitim Neferlerimiz, Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızı sevgi, sabır ve büyük bir özveriyle yetiştiren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum.

Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Öğretmenler! Yeni nesil sizlerin eseri olacaktır" sözünden aldığı ilhamla, yurdumuzun dört bir yanında ve güzel Ardahan'ımızın en ücra köşelerinde bile bilgi ışığını yayan sizler, aydınlık yarınlarımızın en güçlü mimarlarısınız. Cumhuriyetimizin değerlerine bağlı, fikri hür, vicdanı hür ve irfanı hür nesiller yetiştirme yolunda gösterdiğiniz üstün gayret her türlü takdirin üzerindedir.

Ardahan Belediyesi olarak, eğitimin ve eğitimcilerimizin her zaman yanında olmaya, okullarımıza ve geleceğimiz olan çocuklarımıza destek vermeye devam edeceğiz.

Bu anlamlı günde, başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, görevi başında şehit düşen ve ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; emekli ve görevi başındaki tüm eğitim camiamıza sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum" dedi.