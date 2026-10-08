Bayburt Erasmus+ grubu Finlandiya\'da eğitim uygulamalarını yerinde inceledi

Bayburt Erasmus+ grubu Finlandiya'da eğitim uygulamalarını yerinde incelediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 2025 Erasmus+ projesindeki ilk hareketlilik Finlandiya'nın Espoo kentinde yapıldı. 5 günlük programa 3 lise öğretmeni, 1 refakatçi öğretmen ve 3 öğrenci katıldı. Öğretmenler kapsayıcı eğitim, öğrenciler dijital öğrenme üzerine gözlem yaptı.
Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yürütülen 2025 Erasmus+ projesi kapsamında ilk hareketlilik Finlandiya'nın Espoo şehrinde gerçekleştirildi. Programa Bayburt'ta görev yapan 3 lise öğretmeni, 1 refakatçi öğretmen ve 3 öğrenci katıldı.
5 gün süren hareketlilikte öğretmenler, Espoon kaupunki - Tapiolan lukio'da kapsayıcı eğitim konusunda işbaşı gözlem faaliyetlerinde bulundu. Öğrenciler ise dijital öğrenme teması kapsamında derslere katılarak dijital araçların eğitimde kullanımını yerinde gözlemledi ve grup çalışmalarında yer aldı.
Öğretmen ve öğrenciler, Finlandiya'daki eğitim uygulamalarını yerinde inceleyerek farklı eğitim yaklaşımları hakkında bilgi edinme fırsatı yakaladı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?