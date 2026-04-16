Bayburt, Türkiye Şampiyonu Sporcularıyla Gururlandı - Son Dakika
Bayburt, Türkiye Şampiyonu Sporcularıyla Gururlandı

Bayburt, Türkiye Şampiyonu Sporcularıyla Gururlandı
16.04.2026 14:45
Bayburt Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri Burak Dursun ve Ravza Turan, atletizmde Türkiye şampiyonu oldu.

Samsun'da düzenlenen Okul Sporları Özel Sporcular Atletizm Gençler-Yıldızlar Türkiye Birinciliği'nde Bayburt Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri Burak Dursun ile Ravza Turan, elde ettikleri derecelerle Türkiye şampiyonu oldu.

Bayburt'u temsilen müsabakalara katılan öğrencilerden Burak Dursun, Genç Erkekler Down kategorisinde 100 metre ve 200 metre yarışlarını birincilikle tamamladı. Ravza Turan ise Genç Kızlar Down gülle atma kategorisinde Türkiye birinciliği elde etti.

Müsabakaların ardından sporculara madalya ve başarı belgeleri verildi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Türkiye, Bayburt, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Bayburt, Türkiye Şampiyonu Sporcularıyla Gururlandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Bayburt, Türkiye Şampiyonu Sporcularıyla Gururlandı - Son Dakika
