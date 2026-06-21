Beylikdüzü'nde Sınav Romantizmi - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Sınav Romantizmi

21.06.2026 14:31
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Bir veli, AYT sonrası çocuğunu çiçeklerle karşıladı. Öğrenciler alkışlarla tebrik edildi.

Beylikdüzü'nde bir veli, AYT'ye giren çocuğunu kapıda çiçeklerle karşıladı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın 2'nci oturumu olan AYT saat 13.15 itibarıyla sona erdi. Beylikdüzü ilçesi Cemalettin Tınaztepe Orta Okulunda sınavdan çıkan öğrenciler veliler tarafından alkışlarla tebrik yağmuruna tutulurken bir anne ise çocuğunu çiçeklerle karşıladı.

"Mutlu olacaklarını düşünüyorum. Gülümseyerek çıkacaklar"

Çocuğunu çiçeklerle karşılayan Sema Osta isimli veli, "Mutluyuz, çocuklarımızın sıkıntıları bitecek inşallah. Tahliye olacaklar. İki kızımız var ikisini de bekliyoruz. Bir kızımız puanlara göre tercih yapacak diğer kızımız ise veteriner olmak istiyor. Bunları gördüğünde mutlu olacaklarını düşünüyorum. Gülümseyerek çıkacaklar" dedi.

"Veterinerlik istiyorum"

Matematik konularında zor sorular olduğunu ifade eden Dila Güneş isimli öğrenci, "AYT'nin matematik kısmı beklediğimden daha zordu. Onun haricinde fen bölümü güzeldi. TYT'de ise Türkçe beni biraz zorladı. Ben de veterinerlik istiyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Beylikdüzü'nde Sınav Romantizmi - Son Dakika

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