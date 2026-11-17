Bilecik'te anaokulu öğrencileri, düzenlenen etkinlikte geleneksel çocuk oyunlarıyla buluşarak hem eğlendi hem de öğrendi.

Mehmet Nuri Efendi Anaokulunda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bütüncül, beceri temelli ve değer odaklı eğitim anlayışı doğrultusunda 'Maarifin Kalbinde Oyun' etkinliği gerçekleştirildi. Programa Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek de katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Etkinlikte minikler, 'Çevir Bul', 'Hımbıl', 'Kabak', 'Tombik', 'Birlikte Zıpla' ve 'Sessiz İstasyon' oyunlarını oynadı. Geleneksel çocuk oyunlarıyla düşünme, keşfetme ve birlikte hareket etme becerilerini geliştiren öğrenciler, keyifli anlar yaşadı. Etkinliklerle çocukların sosyal, fiziksel ve bilişsel gelişimleri desteklenirken paylaşma ve dayanışmanın önemi de pekiştirildi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Geleneksel çocuk oyunlarımızın yeni nesillere aktarılmasını önemsiyoruz. Çocuklarımızın oyun yoluyla öğrenmesi, eğlenmesi ve keşfetmesi onların gelişimine önemli katkı sağlıyor. Oyunun çocuklarımızın kalbine giden en güzel yollardan biri olduğuna inanıyoruz" dedi.