Bilim Olimpiyatları\'nda Başarılar

Bilim Olimpiyatları kapsamında ilimiz adına sevindirici başarılar elde edildi.

Remzi Sakaoğlu BİLSEM Coğrafya Öğretmen Güldane Meral, TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları Lise Coğrafya Alanı'nda başarı elde ederek öğretmen başarı programına seçilmeye hak kazandı.

Karaçoban Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Matematik Öğretmeni Muhammed Yalın, TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları Ortaokul Matematik Alanı'nda başarı elde ederek öğretmen başarı programına seçilmeye hak kazandı.

Atatürk Üniversitesi Özel Süheyla-Sıtkı Alp Fen Lisesi öğrencisi Mustafa Emre Kahraman ise TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları Lise Coğrafya Alanı 1. Aşama Sınavı'nı başarıyla geçerek 2. Aşama Sınavı'na katılmaya hak kazandı.

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Öğretmenlerimizi ve öğrencimizi gönülden tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz. Erzurum eğitim ailesi olarak bilim yolculuğunda elde edilen bu kıymetli başarılarla gurur duyuyoruz" - ERZURUM