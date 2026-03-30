Bilişim Öğretmenlerini Görmezden Gelmeyin

EĞİTİM ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası (Eğitim Gücü Sen) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri-Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri Kurulu, yazılı açıklama yaptı.

Sendikadan yapılan açıklamada, şunlara yer verildi:

"Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası (Eğitim Gücü Sen) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri-Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri Kurulu olarak, eğitim sistemimizin önemli bir bileşeni olan bilişim öğretmenlerinin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek amacıyla bu açıklamayı kamuoyu ile paylaşıyoruz. Her evde mutlaka her işi yapan, evin tüm yükünü omuzlayan ama sofraya oturunca yeteri kadar değeri bilinmeyen, hep bir kenara itilen evlatlar vardır. Ne yazık ki bugün Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri (BÖTE) ile Bilişim Teknolojileri (BT) öğretmenleri de benzer bir tabloyla karşı karşıyadır. Okullarda yaşanan teknik sorunlardan idari işlere kadar geniş bir alanda sorumluluk üstlenen bilişim öğretmenleri; zil sisteminden ders programlarına, sosyal medya yönetiminden TÜBİTAK ve TEKNOFEST hazırlıklarına, akıllı tahtalardan işletim sistemlerine kadar sayısız görevi yerine getirmektedir. Ancak bu yoğun emeğe rağmen, söz konusu hak ve değer olduğunda ilk göz ardı edilen branş yine bilişim öğretmenleri olmaktadır. Bilişim teknolojileri alanı, diğer branşlardan farklı olarak sürekli değişen ve kendini yenileyen bir yapıya sahiptir. Bu nedenle bilişim öğretmenleri, mezuniyet sonrası süreçte de sürekli öğrenmekte, kendilerini geliştirmekte ve çağın gerekliliklerini öğrencilerine aktarmak için büyük bir özveriyle çalışmaktadır. Buna rağmen mevcut sistem içerisinde bu emek yeterince karşılık bulmamaktadır. Bugün gelinen noktada, özel kurumlar robotik kodlama ve yapay zeka eğitimlerini geleceğin anahtarı olarak sunarken; devlet okullarında bu vizyonu hayata geçirebilecek donanıma sahip öğretmenlerimiz teknik ve idari işlerin gölgesinde bırakılmaktadır. Bu durum eğitimde fırsat eşitliğini zedelemektedir. Öte yandan yeni müfredat kapsamında içerikler değişmiş olmasına rağmen Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersine ait ders materyallerinin eksikliği devam etmektedir. YEĞİTEK sorumlulukları gibi ağır görevler öğretmenlerimizin üzerine yüklenirken, ek ders imkanlarının kısıtlanması da mağduriyetleri artırmaktadır. Bir yandan 'yerli ve milli teknoloji' hedefi vurgulanırken, diğer yandan bu hedefin taşıyıcısı olan bilişim öğretmenlerinin geri planda bırakılması kabul edilemez bir çelişkidir. Eğitim Gücü Sen olarak çağrımız nettir. Bilişim öğretmenleri, okulun teknik personeli değil; ülkemizin dijital geleceğini inşa eden eğitim neferleridir. Bu doğrultuda görev tanımlarının netleştirilmesi, mesleki haklarının güçlendirilmesi ve eğitim süreçlerinde etkin roller üstlenmelerinin sağlanması gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki, bilişim teknolojileri eğitimi bir tercih değil, geleceğimizin zorunluluğudur."