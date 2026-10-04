Bingöl'de KPSS ön lisans sınavı başladı, adaylar 120 soru için 130 dakika ter döktü - Son Dakika
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Bingöl'de KPSS ön lisans sınavı başladı, adaylar 120 soru için 130 dakika ter döktü

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Bingöl\'de KPSS ön lisans sınavı başladı, adaylar 120 soru için 130 dakika ter döktü
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Bingöl'de KPSS ön lisans oturumu bugün saat 10.15'te başladı. Memuriyet hayali kuran adaylar, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinde 120 soruyu yanıtlamak için 130 dakika süre aldı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl'de de Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans oturumu heyecanı yaşandı. Kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar, hayalini kurdukları memuriyet için ter döktü.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026-KPSS Ön Lisans Sınavı, bugün saat 10.15'te başladı. Bingöl'de de sınav merkezlerinde adaylar, kamu personeli olabilmek için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinde soruları yanıtladı.

Sınav öncesinde adaylar, sınava girecekleri okullara giderek son hazırlıklarını yaptı. Adayların sınav salonlarına alınmasının ardından görevliler eşliğinde sınav süreci başladı. Adaylar, sınavın başlamasına dakikalar kala sınav merkezlerinde yerlerini aldı. Adaylara 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verildi.

Kaynak: İHA
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