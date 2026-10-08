Bodrum Milli Teknoloji Günleri\'nde lise öğrencilerinin projeleri beğeni topladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen "Bodrum Milli Teknoloji Günleri" etkinliğinde, lise öğrencilerinin hazırladığı savunma ve teknoloji odaklı projeler beğeni topladı.

Konacık Mahallesi'ndeki Herodot Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Kuşçu, ilçe protokolü, kurum amirleri, öğretmenler ve yüzlerce öğrenci katıldı. Program, öğrencilerin ürettiği teknoloji projelerinin sergilenmesiyle başladı. Katılımcılar, lise öğrencilerinin stantlarını tek tek inceleyerek projelerin çalışma prensipleri ve üretim süreçleri hakkında bilgi aldı. Gençlerin ortaya çıkardığı teknoloji odaklı projeler beğeni topladı. Muğla Deneyap İl Sorumlusu Tuğba Evci, öğrencilerinin ürettiği arama kurtarma robotunu anlatarak "Bu robot karada arama kurtarma araçları yapabiliyor. Robot kolu sayesinde de malzemeleri alıp, mesela bir enkaz altındayken enkazın malzemesini alıp başka bir yere koyabiliyor. Arama kurtarma çalışmaları yapabiliyor. Eşya taşımak için kullanılabiliyor robotumuz. Öğrencilerimiz bunları yaklaşık 3 ay içerisinde tasarımından üretimine doğru olacak şekilde gerçekleştirdiler" dedi.

Bodrum Bilim ve Sanat Merkezi'nden Ali Emir Soydan isimli öğrenci, projeleri hakkında konuşarak "Projemizde binaların giriş ve çıkışına insan yüzlerini algılayan kameralar koyuyoruz. Bunlarla içeri kimin girip kimin çıktığını algılıyor. Aynı zamanda mesela içeride o an kaç kişinin olduğunu görebiliyoruz bu sayede. Herhangi bir afet anında ve vesaire içeride kaç kişinin olduğunu bakıp ona göre yetkili kişilere, mesela kurtarma ekibine haber verebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Serginin ardından toplantı salonuna geçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan salondaki programda Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı konuşma yaptı. Ardından Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) İzmir Bölge Temsilcisi Emekli Albay Orhan Kadir Gök, "Tarihsel Havacılıkta Milli Savunma Teknolojileri" konulu detaylı bir sunum yaptı.

Etkinlik sonrası basın mensuplarına konuşan Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay; "Milli Teknoloji Hamlesi zaten Milli Eğitim olarak öncelikli meselelerimizden birisi. Tam bağımsız bir Türkiye olmanın en önemli göstergelerinden birisi kendi milli teknolojisini, savunma sanayisini yapmak. ve burada tabii ki gençlerimizin eliyle mümkün olacak. Dolayısıyla onlara güveniyoruz. Hem onlara güvenimizin bir göstergesi olarak bugün stantlarımızda ziyaret ederken kendilerini de yüreklendirmek adına teşekkürlerimizi ilettik. Hem de ülkemizin geleceği açısından da çok anlamlı bir etkinlik. Bizler eğitimi sadece sınıfın içerisinde olmadığını biliyoruz. Eğitimi sınıfın dışında da bu tip etkinliklerle hem gençlerimizin geleceğe dair umutlarını, inançlarını arttırmak, hem de onların aslında kadim medeniyetimizin değerlerine ve asil kanlarındaki o kudreti hissetmelerini sağlamak için bu tarz etkinliklerimiz artarak devam edecek. Ben emeği geçen tüm arkadaşımıza, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, öğretmenlerimize, destekleri için tabii Kaymakamlığımıza, belediye başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.