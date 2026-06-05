BŞEÜ\'de Profesyonel Mutfak Eğitimi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ), öğrenciler profesyonel mutfakla buluştu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ), Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu Başkanı Bayram Özrek'in katılımıyla 'Profesyonel Mutfağa Açılan Kapı' başlıklı etkinlik gerçekleştirildi. BŞEÜ ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik, 'Aşçılık Programı' öğrencilerinin kariyer gelişimlerine katkı sağlamak, gastronomi alanında mesleki farkındalık oluşturmak ve uygulamalı mutfak becerilerini geliştirmek amacıyla iki aşamalı olarak yapıldı. Programın ilk bölümünde gerçekleştirilen seminerde, şeflik mesleğinin güncel dinamikleri, gastronomi sektöründe kariyer planlaması, profesyonel mutfak kültürü ve sektörel deneyimler öğrencilere aktarıldı. Etkinliğin ikinci bölümünde ise uygulama mutfağında gerçekleştirilen atölye çalışmasında Şef Bayram Özrek tarafından İncirli Yumurta, Kaymaklı Bulgur Pilavı ve Keledoş yemekleri hazırlanarak öğrencilere uygulamalı olarak gösterildi. Öğrenciler, yöresel lezzetlerin hazırlanışını yerinde takip etme ve profesyonel mutfak deneyimini birebir yaşama imkanı buldu.

Öğr. Gör. Burak Çıtak tarafından yürütülen Mutfak Uygulamaları II dersi kapsamında gerçekleştirilen etkinliğin, üniversite-sektör iş birliğini güçlendirdiği ve öğrencilerin mesleki gelişimine katkı sunduğu belirtildi. - BİLECİK