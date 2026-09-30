BŞEÜ\'lü çalışma Bilecik\'te yüzde 50 yem şalgamı-bezelye karışımını belirledi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdem Gülümser'in de yer aldığı araştırma, sürdürülebilir hayvancılık ve kaliteli kaba yem üretimine katkı sağlayacak sonuçlar ortaya koydu.

Dünyanın saygın bilimsel yayın organları arasında yer alan ve Q1 kategorisinde bulunan Scientific Reports dergisinde yayımlanan 'Two-stage AHP-AHP optimization of forage turnip-pea mixtures based on LER, yield and quality' başlıklı çalışmada, yem şalgamı ve yem bezelyesinin farklı oranlarda birlikte yetiştirilmesinin yem verimi, protein üretimi, yem kalitesi ve arazi kullanım etkinliği üzerindeki etkileri incelendi. Üç yıl boyunca Bilecik'in ekolojik koşullarında yürütülen araştırmada, farklı karışım oranları bilimsel yöntemlerle değerlendirildi. Çalışma sonucunda yüzde 50 yem şalgamı ve yüzde 50 yem bezelyesi karışımının en uygun yaklaşım olduğu belirlendi. Üç farklı üretim sezonunda gerçekleştirilen deneylerde, farklı yağış ve sıcaklık koşullarının yem bitkilerinin gelişimi ve verimi üzerindeki etkileri de değerlendirildi. Araştırmanın, kaliteli kaba yem üretiminin geliştirilmesi, tarım arazilerinin daha etkin kullanılması ve sürdürülebilir yem üretim sistemlerinin desteklenmesi açısından önem taşıdığı belirtildi. Araştırmanın sonuçlarının, protein açısından zengin kaba yem kaynaklarının artırılması ve hayvancılık işletmelerinin kaliteli kaba yem ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlayabilecek bir seçenek sunduğu kaydedildi.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Bu çalışma, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin tarımsal üretim, hayvancılık ve sürdürülebilirlik alanlarında uygulamaya dönük, nitelikli ve çözüm odaklı araştırma kapasitesinin önemli bir örneğini oluşturmaktadır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar, bölgedeki hayvancılık işletmeleri açısından kaliteli kaba yem üretiminin geliştirilmesine yönelik bilimsel bir temel sunarken, sürdürülebilir ve verimli üretim modellerinin yaygınlaştırılmasına da katkı sağlamaktadır. Üniversitemiz, yerelden güç alan, ulusal ölçekte değer üreten ve uluslararası bilim dünyasına katkı sunan araştırmalarıyla bilimsel bilgi üretimini bölgesel kalkınma ve toplumsal faydaya dönüştürmeye devam etmektedir" dedi.