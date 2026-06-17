BTÜ\'den Balkan açılımına güçlü imza: Üsküp\'te ortak gelecek tasarımı

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), Balkanlar'daki akademik varlığını güçlendirme hedefi doğrultusunda Üsküp'te önemli bir çalışmaya imza attı. BTÜ'lü akademisyen ve öğrenciler, Çair Belediyesi için yürütülen master plan çalışmaları kapsamında düzenlenen "Üsküp'te Zaman ve Mekan" atölyesine katılarak şehrin geleceğini tasarladı.

BTÜ, Balkanlar ile akademik, kültürel ve bilimsel bağlarını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bölgedeki yükseköğretim faaliyetlerini daha da ileri taşımayı hedefleyen BTÜ, Balkanlar'da yeni bir fakülte kurma vizyonu doğrultusunda uluslararası iş birliklerini artırırken, ortak projeler ve akademik çalışmalarla bölgedeki varlığını güçlendiriyor. Bu kapsamda BTÜ, Üsküp Çair Belediyesi için yürütülen master plan çalışmalarına katkı sunmak amacıyla düzenlenen "Üsküp'te Zaman ve Mekan" atölyesine katıldı. Atölyeye, Bursa Teknik Üniversitesinden Doç. Dr. Ebru Kamacı Karahan, Doç. Dr. Sinem Tapkı, Dr. Mustafa Tutar ve 20 öğrenci katıldı. Çair Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen programa, Mother Teresa University'den 15 öğrenci de dahil oldu.

Üç gün boyunca Üsküp çarşısı incelendi

Atölye çalışmaları, Üsküp tarihi çarşısı içerisinde yer alan Suluhan'da üç gün boyunca sürdürüldü. Program kapsamında katılımcılar, yaklaşık bin dükkanın bulunduğu ve farklı meslek gruplarında uzmanlaşmış Balkanların en büyük Türk çarşılarından biri olan Üsküp Çarşısı'nı farklı ölçeklerde inceleme fırsatı buldu.

Mekansal ve kültürel yapı değerlendirildi

Öğrenciler, cephe detaylarından kent akslarına kadar uzanan bir okuma yaparak çarşının tarihi, mekansal ve kültürel yapısını değerlendirdi. Atölye sürecinde Üsküp tarihi, çarşının dokusu, meydan tasarımı, çarşının işleyişi ve yerel kurallarına ilişkin farklı oturumlar gerçekleştirildi.

Öğrenciler, Kuzey Makedonya'nın tarihi, kültürel ve toplumsal yapısına ilişkin değerlendirmeleri dinleme fırsatı buldu.

Kurumsal temaslar

Program boyunca çeşitli kurumsal temaslar da gerçekleştirildi. Çair Belediyesi temsilcileriyle görüşmeler yapıldı. İki üniversite arasındaki akademik iş birliğini güçlendirmek amacıyla Mother Teresa University ziyaret edildi; ayrıca sivil toplum kuruluşlarıyla temaslarda bulunuldu.

Üsküp ve Bursa bağı ele alındı

"Üsküp'te Zaman ve Mekan" atölyesi, öğrencilerin tarihi şehir dokusunu yerinde gözlemlemelerine, kültürel miras alanlarını farklı ölçeklerde değerlendirmelerine ve uluslararası bir akademik çalışma ortamında deneyim kazanmalarına katkı sağladı. Program, Üsküp ile Bursa arasındaki tarihi ve kültürel bağların mekansal okumalar üzerinden yeniden ele alınmasına da imkan sundu.

Rektör Çağlar: Hedef Balkanlar'da Kalıcı Akademik Adım

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, üniversitenin Balkanlar'a yönelik çalışmalarının yalnızca akademik iş birlikleriyle sınırlı olmadığını belirterek, "Balkanlar, tarihi ve kültürel bağlarımızın son derece güçlü olduğu bir coğrafya. Bursa ile Üsküp arasında yüzyıllara dayanan ortak bir hafıza ve kültürel yakınlık bulunuyor. Hatta öyle ki Bursa'ya baktığımızda Üsküp'ü, Üsküp'e baktığımızda ise Bursa'yı görmek mümkün. Üniversite olarak bu ortak geçmişi akademik ve bilimsel iş birlikleriyle geleceğe taşımayı hedefliyoruz. Balkanlar'da kurulmasını hedeflediğimiz fakülteyle birlikte eğitim, araştırma ve kültürel etkileşim alanlarındaki iş birliklerimizi daha ileri seviyeye taşımayı amaçlıyoruz" dedi. - BURSA