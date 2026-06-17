BTÜ'den Balkan açılımına güçlü imza: Üsküp'te ortak gelecek tasarımı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BTÜ'den Balkan açılımına güçlü imza: Üsküp'te ortak gelecek tasarımı

BTÜ\'den Balkan açılımına güçlü imza: Üsküp\'te ortak gelecek tasarımı
17.06.2026 10:55  Güncelleme: 10:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Teknik Üniversitesi, Üsküp'te düzenlenen 'Üsküp'te Zaman ve Mekan' atölyesiyle Çair Belediyesi için master plan çalışmalarına katkı sağladı. Akademisyen ve öğrenciler, tarihi çarşıyı inceleyerek kentin geleceğini tasarladı.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), Balkanlar'daki akademik varlığını güçlendirme hedefi doğrultusunda Üsküp'te önemli bir çalışmaya imza attı. BTÜ'lü akademisyen ve öğrenciler, Çair Belediyesi için yürütülen master plan çalışmaları kapsamında düzenlenen "Üsküp'te Zaman ve Mekan" atölyesine katılarak şehrin geleceğini tasarladı.

BTÜ, Balkanlar ile akademik, kültürel ve bilimsel bağlarını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bölgedeki yükseköğretim faaliyetlerini daha da ileri taşımayı hedefleyen BTÜ, Balkanlar'da yeni bir fakülte kurma vizyonu doğrultusunda uluslararası iş birliklerini artırırken, ortak projeler ve akademik çalışmalarla bölgedeki varlığını güçlendiriyor. Bu kapsamda BTÜ, Üsküp Çair Belediyesi için yürütülen master plan çalışmalarına katkı sunmak amacıyla düzenlenen "Üsküp'te Zaman ve Mekan" atölyesine katıldı. Atölyeye, Bursa Teknik Üniversitesinden Doç. Dr. Ebru Kamacı Karahan, Doç. Dr. Sinem Tapkı, Dr. Mustafa Tutar ve 20 öğrenci katıldı. Çair Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen programa, Mother Teresa University'den 15 öğrenci de dahil oldu.

Üç gün boyunca Üsküp çarşısı incelendi

Atölye çalışmaları, Üsküp tarihi çarşısı içerisinde yer alan Suluhan'da üç gün boyunca sürdürüldü. Program kapsamında katılımcılar, yaklaşık bin dükkanın bulunduğu ve farklı meslek gruplarında uzmanlaşmış Balkanların en büyük Türk çarşılarından biri olan Üsküp Çarşısı'nı farklı ölçeklerde inceleme fırsatı buldu.

Mekansal ve kültürel yapı değerlendirildi

Öğrenciler, cephe detaylarından kent akslarına kadar uzanan bir okuma yaparak çarşının tarihi, mekansal ve kültürel yapısını değerlendirdi. Atölye sürecinde Üsküp tarihi, çarşının dokusu, meydan tasarımı, çarşının işleyişi ve yerel kurallarına ilişkin farklı oturumlar gerçekleştirildi.

Öğrenciler, Kuzey Makedonya'nın tarihi, kültürel ve toplumsal yapısına ilişkin değerlendirmeleri dinleme fırsatı buldu.

Kurumsal temaslar

Program boyunca çeşitli kurumsal temaslar da gerçekleştirildi. Çair Belediyesi temsilcileriyle görüşmeler yapıldı. İki üniversite arasındaki akademik iş birliğini güçlendirmek amacıyla Mother Teresa University ziyaret edildi; ayrıca sivil toplum kuruluşlarıyla temaslarda bulunuldu.

Üsküp ve Bursa bağı ele alındı

"Üsküp'te Zaman ve Mekan" atölyesi, öğrencilerin tarihi şehir dokusunu yerinde gözlemlemelerine, kültürel miras alanlarını farklı ölçeklerde değerlendirmelerine ve uluslararası bir akademik çalışma ortamında deneyim kazanmalarına katkı sağladı. Program, Üsküp ile Bursa arasındaki tarihi ve kültürel bağların mekansal okumalar üzerinden yeniden ele alınmasına da imkan sundu.

Rektör Çağlar: Hedef Balkanlar'da Kalıcı Akademik Adım

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, üniversitenin Balkanlar'a yönelik çalışmalarının yalnızca akademik iş birlikleriyle sınırlı olmadığını belirterek, "Balkanlar, tarihi ve kültürel bağlarımızın son derece güçlü olduğu bir coğrafya. Bursa ile Üsküp arasında yüzyıllara dayanan ortak bir hafıza ve kültürel yakınlık bulunuyor. Hatta öyle ki Bursa'ya baktığımızda Üsküp'ü, Üsküp'e baktığımızda ise Bursa'yı görmek mümkün. Üniversite olarak bu ortak geçmişi akademik ve bilimsel iş birlikleriyle geleceğe taşımayı hedefliyoruz. Balkanlar'da kurulmasını hedeflediğimiz fakülteyle birlikte eğitim, araştırma ve kültürel etkileşim alanlarındaki iş birliklerimizi daha ileri seviyeye taşımayı amaçlıyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Eğitim, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Eğitim BTÜ'den Balkan açılımına güçlü imza: Üsküp'te ortak gelecek tasarımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayseri’de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu Kayseri'de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu
Dünya Kupası’nda olay görüntü Uruguaylı yıldızlar köpeklerle arandı Dünya Kupası'nda olay görüntü! Uruguaylı yıldızlar köpeklerle arandı
İran’da protesto liderlerine idam cezası infaz edildi İran'da protesto liderlerine idam cezası infaz edildi
Halkalı-Havalimanı arası 30 dakikaya düşüyor Halkalı-Havalimanı arası 30 dakikaya düşüyor
Turizm tesislerinde yeni dönem Müzik lisansı belgesi zorunlu hale geldi Turizm tesislerinde yeni dönem! Müzik lisansı belgesi zorunlu hale geldi
Dünya Kupası’nın sürprizi bahisçiyi yıktı 1 milyon dolar bir anda buhar oldu Dünya Kupası'nın sürprizi bahisçiyi yıktı! 1 milyon dolar bir anda buhar oldu
Galatasaray’dan Napoli’ye dev fatura İki yıldız için servet istiyorlar Galatasaray'dan Napoli'ye dev fatura! İki yıldız için servet istiyorlar

10:42
Montella’dan Paraguay maçı öncesi neşter İlk 11’de 3 değişiklik
Montella'dan Paraguay maçı öncesi neşter! İlk 11'de 3 değişiklik
10:35
4 beyaz et şirketinin kayyum kararı iptal edildi
4 beyaz et şirketinin kayyum kararı iptal edildi
10:34
Seferihisar soruşturmasında çarpıcı detay 500 bin TL’lik transfer MASAK raporuna yansıdı
Seferihisar soruşturmasında çarpıcı detay! 500 bin TL'lik transfer MASAK raporuna yansıdı
10:21
Geri sayım başladı Altının kaderi saatler sonra belli olacak
Geri sayım başladı! Altının kaderi saatler sonra belli olacak
10:04
Özel’in ekibinden kurultay hamlesi İmzalar bugün genel merkeze teslim edilecek
Özel'in ekibinden kurultay hamlesi! İmzalar bugün genel merkeze teslim edilecek
09:41
“Barbie kaymakam“ olarak ünlenen Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı olarak atandı
"Barbie kaymakam" olarak ünlenen Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı olarak atandı
09:21
Denizli’de uyuşturucu operasyonu Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
Denizli'de uyuşturucu operasyonu! Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 10:58:57. #7.12#
SON DAKİKA: BTÜ'den Balkan açılımına güçlü imza: Üsküp'te ortak gelecek tasarımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.