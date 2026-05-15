Burhaniye'de Sertifika Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Burhaniye'de Sertifika Töreni

Burhaniye\'de Sertifika Töreni
15.05.2026 17:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Önbüro otomasyon eğitimi tamamlayan öğrencilere sertifikaları verildi, mesleki yetkinlikler arttı.

Burhaniye ilçesinde, Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde gerçekleştirilen "Önbüro Otomasyon Sistemi Eğitimi" programını başarıyla tamamlayan öğrencilere yönelik sertifika takdim töreni düzenlendi. Turizm ve hizmet sektöründe dijitalleşen operasyon süreçlerine yönelik mesleki yetkinliklerin geliştirilmesini amaçlayan eğitim programı, öğrencilerin uygulamalı bilgi ve becerilerini artırmaya yönelik önemli bir akademik kazanım olarak değerlendirildi.

Program kapsamında öğrenciler; önbüro yönetimi, rezervasyon süreçleri, müşteri ilişkileri yönetimi, otomasyon tabanlı kayıt sistemleri ve sektörel yazılım uygulamaları üzerine kapsamlı bir eğitim sürecinden geçti. Eğitim programının eğitmenliğini, alanında uzman akademisyen Doç. Dr. Oğuzhan Dülgaroğlu yürüttü. Program sonunda gerçekleştirilen sertifika töreninde konuşan Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, uygulamalı eğitimin yükseköğretim kurumları açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, öğrencilerin sektör odaklı yetkinliklerle mezun olmalarının akademik ve profesyonel gelişim açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, üniversite ile sektör arasındaki iş birliklerinin öğrencilerin kariyer gelişimlerine önemli katkılar sunduğunu belirtti. Eğitim programını başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikaları, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban tarafından takdim edildi. Tören sonunda öğrencilerin uygulamalı eğitim süreçleri sayesinde sektörel yazılımları etkin kullanabilme konusunda önemli deneyimler kazandıkları ifade edildi. Gerçekleştirilen eğitim programının; öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmesinin yanı sıra, turizm ve hizmet sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sunduğu vurgulandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Turizm, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Burhaniye'de Sertifika Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğlunun acısına dayanamadı Aynı aileden iki cenaze çıktı Oğlunun acısına dayanamadı! Aynı aileden iki cenaze çıktı
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Aksaray’da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı Aksaray'da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak
Eskişehir’deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi Eskişehir'deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
Küçükçekmece’de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı Küçükçekmece'de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı

22:12
Ali Yiğit Buruk’un formasında yazan isim dikkatlerden kaçmadı
Ali Yiğit Buruk'un formasında yazan isim dikkatlerden kaçmadı
21:46
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL’lik suç ağı çökertildi
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL'lik suç ağı çökertildi
21:29
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında Erden Timur sürprizi
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Erden Timur sürprizi
21:22
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
21:18
“Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı“ iddiası Başsavcılıktan açıklama var
"Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddiası! Başsavcılıktan açıklama var
20:35
200’den fazla yasa dışı motosiklet buldozerle ezilerek imha edildi
200’den fazla yasa dışı motosiklet buldozerle ezilerek imha edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 22:15:03. #7.13#
SON DAKİKA: Burhaniye'de Sertifika Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.